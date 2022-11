MONDE ENTIER :: Un autre succès d'Expanse Studios à Sigma Europe 2022 :: WORLD

Le plus grand événement de jeu en Europe pour le deuxième semestre 2022 vient de se conclure à Malte. À Sigma Europe 2022, plus de 20 000 visiteurs et le public professionnel ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur la croissance vertigineuse d'Expanse Studios, l'un des fournisseurs de casinos en ligne à la croissance la plus rapide d'Europe.

Tous les visiteurs du stand Expanse ont pu voir les graphismes impeccables, les tours gratuits, les effets visuels et l'expérience utilisateur exceptionnelle des machines à sous, des jeux classiques, de cartes, de roulette et de table, y compris les versions les plus récentes - Spinning Buddha, Planet's Power, Magic Wheel, Fortune Farm et Pirate's Power.

L'exposition d'Expanse Studios à Malte a été marquée par de nombreuses réunions constructives, des discussions formelles et informelles et des collaborations nouvellement formées.

Le fournisseur a également signé un certain nombre d'accords de partenariat avec certains des principaux acteurs de l'industrie, et le portefeuille de l'entreprise comprend déjà plus de 40 jeux.

La part de marché d'Expanse Studios augmente rapidement en raison du succès de ses jeux basés sur HTML5, qui sont intégrés aux meilleurs agrégateurs et opérateurs de l'industrie et disposent d'outils promotionnels entièrement personnalisables tels que des tours gratuits, des jackpots progressifs à plusieurs niveaux et des tournois.

Leurs machines à sous en ligne sont impressionnantes et correspondent parfaitement à leur devise "L'Univers est la limite".

Leurs jeux de machines à sous ont des thèmes passionnants et des graphismes époustouflants. Ce fournisseur « menace » de devenir l'un des principaux noms de l'industrie.