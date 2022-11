Comment envoyer de l'argent au Cameroun depuis l'extérieur ? :: CAMEROON

Lorsqu’on envoie de l’argent à de la famille ou à des partenaires d'affaires en Afrique, on voudrait avant tout que cet argent leur parvienne par un moyen qui combine sûreté, sécurité et légalité. Mais encore plus, on voudrait payer le moins de frais pour le transfert de cet argent. Dans cet article, nous vous montrons comment faire pour transférer de l'argent au Cameroun .

Le Mobile Money : une solution fiable pour transférer de l’argent vers le Cameroun

Nombreux sont les pays africains qui ont adopté le Mobile Money pour des transactions monétaires du quotidien. Plusieurs opérateurs télécom s’y sont mis, parmi lesquels l’opérateur Orange qui connaît un grand succès à cause des services qu’il propose à travers l’application Orange Money.

En effet, non seulement Orange Money permet le transfert d’argent, mais le service est également utilisé pour le paiement en ligne dans des boutiques compatibles, le règlement de factures ou encore l’épargne. De plus, le service de transfert d’argent par Mobile Money s’étend progressivement aux pays d’Europe. Il est donc désormais possible d’effectuer un transfert d’argent depuis certains pays d’Europe vers l’Afrique par Mobile Money. Ainsi, si vous devez envoyer régulièrement de l’argent d’un certain montant vers l’Afrique, le Mobile Money tel que celui proposé par l’opérateur Orange peut parfaitement faire l’affaire. D’ailleurs, ce service d’Orange Money est la meilleure option de transfert entre la France et l'Afrique .

Les transferts d’argent sont faciles à faire. Vous pouvez le faire tout simplement par le biais de l’application. À n’importe quel moment, vous pouvez procéder au transfert du moment que vous ayez de l’argent disponible sur votre compte.

Comment envoyer de l’argent au Cameroun ?

Pour envoyer de l’argent par Mobile Money, rien de plus simple. Commencez d’abord par créer un compte Orange Money en téléchargeant l’application Orange Money Europe sur les stores Apple ou Android, muni d’une pièce d’identité. Ensuite, rechargez le compte que vous avez créé. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Recharger » dans l’application et d’indiquer le montant que vous souhaitez mettre sur le compte.

Maintenant que votre compte est rechargé, vous pouvez effectuer votre transfert. Cliquez sur « transfert » depuis l’application et choisissez le pays où vous souhaitez envoyer cet argent (ici, le Cameroun). Renseignez ensuite le numéro de téléphone mobile du bénéficiaire sans oublier l’indicatif (+237 pour le Cameroun).

Vous devez choisir le moyen par lequel le bénéficiaire recevra l’argent. À cet effet, l’application vous fait deux propositions parmi lesquelles vous devez choisir celle qui convient à celui à qui vous envoyez de l’argent : Orange Money ou MTN Mobile Money. Il faut donc vérifier au préalable que ce dernier possède bien l’un des deux comptes au Cameroun.

Ensuite, indiquez le montant à envoyer, en euros ou dans la devise locale et confirmez le transfert. Ce montant sera immédiatement viré sur le compte Orange Money ou MTN Mobile Money de votre destinataire qui recevra une notification.

Dès que le transfert d’argent est notifié au bénéficiaire, ce dernier peut retirer son argent dans n’importe quel point de retrait Orange Money ou MTN Mobile Money.