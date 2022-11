CONGO :: Communiqué: Open international de Tennis d’Oyo,en présence de Yannick Noah

Communiqué de presse - Présidence de la République du Congo-Le Congo accueille la première édition de l’Open international de Tennis d’Oyo, en présence de Yannick Noah (2-6 novembre 2022)

Oyo, le 15 novembre 2022 - Le Collectif des Amoureux du Tennis Congolais (CATC) a organisé l’Open international de Tennis à Oyo (département de la Cuvette), un tournoi mixte qui s’est tenu sous le haut patronage de SEM. Denis Sassou-N’Guesso, Président de la République du Congo, en présence de l’ex-joueur professionnel Yannick Noah.

Ce rassemblement sportif inédit au Congo a réuni des joueuses et joueurs de 9 pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie ou d’Afrique et s’inscrit dans la volonté présidentielle d’encourager les initiatives de la société civile, notamment au bénéfice de la jeunesse et des sports.

Le Collectif des Amoureux du Tennis Congolais (CATC) a réuni du 3 au 6 novembre 2022 24 joueurs et joueuses de tennis venant de France, des Etats-Unis, de Turquie, du Liban, de Côte-D’Ivoire, du Rwanda, du Cameroun, de RDC et du Congo.

Cette initiative, qui vise à renforcer les liens entre sport et jeunesse congolaise, rassemble des sportifs de haut niveau tels que l’ancien N°3 mondial et vainqueur de Roland Garros Yannick Noah et bien d’autres. Le but est de positionner la République du Congo, et plus généralement l’Afrique subsaharienne, en tant que terre d’accueil pour le tennis mondial, conformément à la vision de SEM. Denis Sassou-N’Guesso, Président de la République.

Le Président Denis Sassou N’Guesso a déclaré : “Ce tournoi incarne une nouvelle page de l’avenir du sport au Congo, et notamment auprès de la jeunesse. Elle est l’âme de notre peuple et la relève de notre génération, son épanouissement est donc au cœur de nos priorités politiques et sociales. Bravo au Collectif des Amoureux du Tennis Congolais pour son implication et merci à l'ex-tennisman Yannick Noah pour sa venue. Voir ces grands sportifs se disputer le titre à Oyo nous remplit de fierté.”

Les finales du Tournoi se sont tenues dans l’après-midi du dimanche 6 novembre 2022 avec, notamment, la victoire de l'ivoirien Joël Meda qui a remporté son second titre en République du Congo, face au Congolais Patern Mamata. Chez les dames, la finale a opposé deux représentantes de la République Démocratique du Congo (RDC) et s’est finalement conclue par deux sets gagnants pour Nancy Onia.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en musique avec un concert d’Afara Tsena et de Wayé, deux artistes congolais en pleine ascension, tandis que les vainqueurs ont reçu leurs trophées en présence du Président de la République du Congo et de son invité d’honneur Monsieur Yannick Noah.

Yannick Noah, ex-joueur professionnel de tennis (N°3 mondial) a conclu : “Je tiens à remercier le Président de la République, Son Excellence Monsieur Denis Sassou-N’Guesso, pour son accueil à Oyo ainsi que pour cette formidable initiative qui donne du Congo une image de nation tournée vers l’avenir. Bravo à toute l’équipe organisatrice, et toutes mes félicitations aux champions !”

Plusieurs partenaires et sponsors - tels que les sociétés SNPC, Vival, Brasco, Brooks Brothers et EMS Négoces - ont soutenu ce projet en contribuant sur les plans financier et logistique à son succès.

Contact presse

35°Nord - Agence de relations presse et de communication stratégique

Goudet Abalé - +33 6 20 21 04 70

E-mail : ga@35nord.com