Au sortie de l'atelier sur la santé mentale et le soutien psychosocial, qui venait d'être célébré à l'hôtel Star Land de Yaoundé, sous l'initiative de l'organisation internationale pour les migrations(OIM) à la lumière du thème "Faire de la santé mentale et le soutien psychosocial une priorité au Cameroun, défis et opportunités" Prisca NEIM, consultante Internationale en addiction et en santé mentale a accepté d'être au coeur d'un entretien proposé par le plus grand journal Camerounais en ligne CAMER.BE.

Dans quel contexte s'est inscrit votre intervention sous le théâtre de cet atelier sur la santé mentale et le soutien psychosocial ?

Mon intervention était plus axée autour de la sensibilisation et la promotion de la santé mentale et du soutien psychosocial. C'est un secret de polichinelle, la question de la santé mentale est un sujet véritablement tabou au Cameroun en particulier et en Afrique en général. Il faut noter que plus il existera les plateformes de sensibilisation et de promotion, le processus de vulgarisation de la santé mentale deviendra effectif.

Au niveau du secteur privé, quelles sont les risques qui s'offrent aux créateurs de richesses qui peinent à prendre en compte l'importance de la santé mentale?

Dans le secteur privé, un entrepreneur qui souffre d'une problématique liée à la santé mentale court les risques énormes non seulement pour lui, son entreprise mais aussi sa famille et son cadre social. L'entrepreneur est le leader de sa société donc un entrepreneur qui présente des défaillances au niveau de sa santé mentale, risque de contaminer ses employés. Précisons également que le capital humain d'une entreprise sont les employés, ils représentent la force de l'entreprise, sans eux les cahiers des charges de l'entreprise ne seront pas respectés d'où ce créateur de richesse a besoin des employés en bonne santé pour atteindre les objectifs et les visions de sa structure mais avant que les employés ne marchent sur une santé mentale stable et équilibrée, il faudrait d'abord que le patron donne le ton.

Mise à part de cette analyse relative à la nécessité d'une bonne santé mentale pour les entrepreneurs, quel sera l'apport de votre expertise en matière de santé mentale au niveau de la Diaspora ?

S'agissant de l'implication de mon expertise au niveau de la Diaspora, nous venons tout juste de lancer un projet entre l'OIM et la Diaspora qui lui permettra de s'exprimer, de parler ouvertement de santé mentale notamment les facteurs clés qui ont permis à la Diaspora dans son pays d'accueil de se sentir bien, épanouir et développer d'où ma satisfaction d'avoir pris part à ce projet.

D'après les données de la sous-direction de la santé mentale du Ministère de la santé, le pays compte 15 psychiatres, 200 infirmiers et 15 psychologues cliniciens pour plus de 25 millions d'habitants. Au regard de ces indicateurs qui présagent une insuffisance d'experts, quelle est votre analyse ?

Sur le plan éducatif, il est important que le politique mette en exergue une étude plus approfondie dans le système académique en matière de formation des experts en charge des questions de santé mentale. Au Cameroun par exemple pour être un psychologue, il faut suivre un cursus supérieur de 07 ans dans d'autres pays ça prend un peu moins de temps, pas parce-que l'enseignement n'est pas de qualité mais tout simplement pour répondre aux souffrances des humains. Pendant que ces étudiants mettent 7 à 8 années pour être psychologue, il y'a des gens qui crient au dedans d'eux, qui ont une douleur profonde et existentielle à résoudre. Cette durée est beaucoup trop longue pour un sujet aussi sensible que la santé mentale. Revoir ce système éducatif serait une très bonne entrée de jeu.

Bien plus, il serait important de commencer à parler de la santé mentale dès le bas l'âge, avoir des séances de sensibilisation sur introduction à la toxicomanie dans les établissements.

Sur le plan professionnel, je suggèrerai l'instauration des cellules d'écoutes psychologiques thérapeutiques pour les employés dans les entreprises, implémenter le numéro vert où des personnes pourront appeler de manière anonyme pour parler d'un état de mal être.

Sur le plan social, ma plaidoirie adressée au niveau du Ministère des affaires sociales sera éducation et sensibilisation. Nos enfants, nos filles et garçons qui deviendront demain des hommes et femmes dignes de respect ont besoin d'aide à partir de maintenant. Les parents aussi ont déjà un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants ceci sa passe déjà par la présence, l'affinité, la relation, l'intimité entre les parents et les enfants.

Quelles sont les mesures que les pouvoirs publics peuvent mettre en circulation pour prendre en charge les citoyens sur l'étendue du territoire national qui souffrent des problèmes liés à la santé mentale ?

En matière de politique de santé mentale, l'État pourrait penser à la création d'un fond spécialisé dans la prise en charge des enfants démunis, la prise en charge des orphelins et des enfants de la rue. Ils souffrent d'un manque parental et généralement la nature a horreur du vide. En d'autres mots, si ce manque n'est pas compensé par un soutien visant à l'approche holistique, alors ce manque pourrait être comblé par toute autre forme d'addiction. Cependant, la mise sur pied d'une enveloppe spéciale à la cause des cas précités. Nous nous battrons efficacement pour l'amélioration de la santé mentale des citoyens.