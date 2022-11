CAMEROUN :: TIC : Douala accueille la première édition du festival de l’Innovation Numérique :: CAMEROON

La sphère entrepreneuriale Camerounaise s’élargie de plus en plus car, de nombreux jeunes s’y lance et contribuent au développement numérique du continent africain par la même occasion.

Dans le but de rapprocher tous les acteurs de l’écosystème numérique, l’Incubateur camerounais ActivSpaces a décidé de créer le festival de l’entrepreneuriat et l’innovation numérique qui se déroule à Douala du 22 au 24 Novembre 2022. Le coup d’envoi a été donné ce mardi 22 Novembre 2022 à la Falaise Diamond de Bonanjo et marqué par la présence de nombreuses personnalités et la cérémonie a été présidée par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III.

Pour encourager et mieux valoriser l’innovation camerounaise, attirer plus d’investisseurs et obtenir de meilleurs financements, construire un écosystème plus fort, le festival de l’innovation numérique est l’événement vitrine et idéal.

Effectivement, cet événement permettra à de nombreux startupeurs Camerounais de saisir les opportunités qui leur sont offerts. Cet événement est une occasion de rechercher des investisseurs, de débattre autour de l’innovation et de l’entrepreneuriat numérique et technologique au Cameroun.

Lors de ces trois jours, les startups, les investisseurs locaux et étrangers, les chefs d’entreprises et tous les autres acteurs de cet écosystème seront réunis pour hisser le Cameroun au sommet. Ces trois permettront de valoriser le potentiel innovant du Cameroun car, il y’en a. Présent ce 22 Novembre à la cérémonie d’ouverture, Yannick Ebibie, DG Société de l’économie numérique du Gabon a tenu à féliciter cette initiative qui est la première du genre dans la sous-région car, nos entreprises ne perçoivent presque pas de vrais financements : « Ce type d’événement contribue au renforcement de l’écosystème de notre sous-région.

La CEMAC et l’Afrique centrale de manière générale ne profitent pas encore et ne contribuent pas suffisamment aux chaines de valeur mondiale de l’innovation en général et du numérique plus spécifiquement (…) Sur les 2.5 milliards d’euros investis sur le continent africain par la Banque européenne d’investissement, moins de 1% ont été capté par les entreprises de l’Afrique centrale. » a-t-il déclaré. Pour lui, le numérique est le moyen idéal pour diversifier l’économie de la sous-région raison pour laquelle le Gabon y met un accent un peu plus particulier. « Nous avons lancé un vaste programme d’investissement dans les infrastructures numériques ce qui a réussi de faire le Gabon de 2009 à 2019 comme le pays le plus connecté d’Afrique centrale et de l’Ouest. Chaque année l’Etat Gabonais, le secteur privé finance pour près de 1 milliard par an les stratups qui sont développées dans différents programmes… ». Il ajoute pour terminer que son souhait est de voir les autres pays de la sous-région avancer au même rythme. Ainsi, il est prêt à collaborer avec les startups camerounaises pour imaginer des projets innovants et impactant pour l’Afrique.

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III, pour sa part n’est pas contre et va dans la même logique. Pour lui il y’a des défis d’adaptation qui s’imposent et faut mettre les jeunes dans les meilleures conditions pour réussir car le monde est en constante évolution et ce festival est l’occasion idéal. « Nous devons doter la nouvelle génération de nos jeunes africains de connaissances, et surtout de savoir-faire, de compétences qui leur permettront d’apporter des solutions aux problèmes de l’Afrique porter les Africains (…) La Digital Innovation Festival va donc permettre de creuser de nouveaux sillons. Des secteurs qui seront au centre des échanges durant ces trois jours à savoir la Fintech,le changement climatique, l’Agritech, sont de véritables niches d’opportunités, des avantages créés par le volet technologique. » déclara-t-il lors de son discours. Pour lui nous devons tout faire pour ne pas être de simples spectateurs mais des acteurs. Nous ne devons pas être dépassés en aucun moment.

Le festival de l’innovation Numérique est donc une occasion pour toute stratup de développer son réseau et de réaliser également des ventes pourquoi pas se faire remarquer positivement ? l’occasion sera donnée de participer à un pitch dont le gagnant repartira avec un prix et pourrait également sortir de là avec un partenariat. Aussi, un Hackathon sera organisé et mettre en compétition des jeunes développeurs autour d’un projet. En gros ce festival sera meublé de d’échanges et de partages. On peut s’attendre à plusieurs surprises car selon le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III, « le Cameroun numérique est en marche »