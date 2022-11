AFRIQUE :: Geoffray Oudot retenu pour porter le cinéma africain au cœur d’Hollywood

Les grandes réalisations commencent par des rêves. Il a la légitimité pour rêver. Lui, c’est Mason Ewing, le PDG du groupe Mason Ewing Corp et sa filiale EPP dédiée au cinéma. Mason Ewing a ébloui le monde entier par son talent de créateur de mode, créateur du beau alors qu’il vit dans le noir.

À la tête d’une holding à plusieurs millions de dollars aux activités futuristes toutes orientées vers la numérique, Mason Ewing a un rêve pour l’Afrique : hisser le cinéma africain au sommet, sur le toit du monde.Pourquoi pas Oscar du meilleur film.

L’Afrique n’arrive pas à trouver sa place dans le cinéma mondial, et cette problématique est au centre des préoccupations de la maison de production EPP. Pour cette année 2022, au cours de la 94e cérémonie des Oscars, dix pays africains ont soumis leurs productions dans la catégorie du meilleur film international.

Alors que l’Afrique participe à ce concours depuis des décennies, c’est seulement en 2006 que le continent avait été honoré avec un film sud-africain, Tsotsi. Depuis lors, l’Europe rafle les mises. Toujours viser la lune, c’est une des raisons qui obligent Mason Ewing à quitter la France pour les EU, direction la Californie.

C’est désormais au cœur du cinéma américain qu’il travaille sur la sortie du très attendu long métrage intitulé Coup de Foudre à Kribi 2.0.Mason est un professionnel de l’art et du cinéma, talentueux, perfectionniste et visionnaire.

Il a l’art de dénicher les talents, et son dévolu s’est jeté sur Geoffray Oudot. Né à Paris et âgé seulement de 20 ans, il a su impressionner Mason Ewing qui entend l’intégrer dans un effectif de comédiens américains, français et camerounais retenus pour ce tournage qui redémarre très bientôt dans la cite balnéaire de Kribi au Cameroun. Geoffray Oudot jouera le rôle de Christopher Martel. Il est le cadet d’une famille de trois garçons.

Comme autres acteurs retenus, nous pouvons citer Sébastien Dugast dans le rôle de Romain Martel, le grand frère de Christopher, Baba Wild dans le rôle de Jessy Grou, Zacharie Malek dans le rôle de Martin Grou et Blanche Bilongo du Cameroun.

Geoffray est aussi un mannequin qui défilera l’an prochain lors du défilé de Mason Ewing à Los Angeles aux États-Unis.« Geoffray a toujours été passionné par le cinéma, ça a toujours été l’un de ses grands rêves. C’est aussi pour ça que je lui ai proposé de jouer dans mon prochain film tourné aux États-Unis qui s’appelle Dance with the stars. Ça se passe dans les années 1960 dans une ville appelée Duluth et c’est tiré de faits réels. Ça parle de ce qu’ont subi les Noirs aux États-Unis. »