CAMEROUN :: IL GÈRE LA FÉDÉRATION DURANT UNE DECENIE ,SANS COMPTE BANCAIRE :: CAMEROON

IL GÈRE LA FÉDÉRATION DURANT UNE DECENIE ,SANS COMPTE BANCAIRE (FAUTE DE GESTION) ET MISE DÉSORMAIS SUR LA MAFIA POUR SY MAINTENIR

Gérer une fédération sportive sans compte bancaire depuis 10 ans témoigne du peu d'ambitions et de dynamisme du président de la Fecana (Fédération camerounaise de Nanbudo) qui contre vent et marée, entend utiliser tous les moyens illégitimes et illégaux pour s'y maintenir.

Me Mbassi François vient d'être débouté par la chambre de conciliation et d'arbitrage du CNOSC qui a invalidé une assemblée générale qui en réalité était une mafia odieuse orchestrée par un président de fédération vomi par ses pairs.

Vu qu'il n'entend reculer devant rien , il espère se servir de son réseau au sein du ministère des Sports, garant du respect de la loi et de justice en matière de sports au Cameroun pour violer la décision de la CCA. Peu importe si le dossier ira ou pas au Tribunal arbitral de sport TAS.

Le ministère des sports doit éviter à la Fecana des batailles judiciaires au TAS qui durant une décennie a pourri le football camerounais.

La Fecana doit élire son président dans un contexte de très forte concurrence . Plusieurs candidats sont en course avec de grosses ambitions, certains ayant déroulé leurs projets de développement.