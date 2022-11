CAMEROUN :: REPOS ÉTERNEL POUR LA PLUME D'OR Nestor NGA ETOGA :: CAMEROON

Le journaliste à la plume d'or victime d'un assassinat scientifique repose depuis samedi dernier à côté de ses ancêtres.

Une lourde tristesse et des larmes incessantes se lisaient sur tous les visages présents ce vendredi 11 novembre à la morgue de l'hôpital de la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) à Yaoundé et ce samedi 12 novembre au caveau familial à SA'A dans la LEKIÉ.

Des journalistes, des hommes politiques, des hommes de culture, des défenseurs de droits humains et autres multiples connaissances, venus, des quatre coins du Cameroun, de plusieurs pays africains et occidentaux pour dire au revoir au journaliste d'investigation Nestor NGA ETOGA surnommé la plume d'or.

L'homme laisse un vide incommensurable au sein de sa famille nucléaire et professionnelle. Tous les témoignages recueillis durant ces deux jours d'obsèques dessinent un jeune homme très engagé, ambitieux, généreux et honnête. Les homélies des hommes d'église, la sincérité du message des autorités traditionnelles, les paroles élogieuses de ses collègues journalistes et amis, les propos remplis de reconnaissance du représentant des ex-employés de la société forestière FIPCAM et le message plein d'émotion du chef de la grande famille ETOGA convergent tous vers l'expression de la grandeur de ce digne fils de la LEKIÉ qui laisse ses enfants biologiques et les employés de ses deux entreprises de communication orphelins.

Le club des amis de Nestor NGA ETOGA a promis au défunt de rendre public tous les documents relatifs à la scandaleuse affaire qui l'a entraîné sous terre afin que l'évocation du nom de cet artiste de la presse écrite soit synonyme de vérité.

Le bon déroulement des obsèques sous la coordination du comité d'organisation témoigne de l'amour et de l'estime qui étaient voués au regretté Nestor NGA ETOGA.

Adieu l'artiste. Va au paradis.