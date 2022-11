Argentine 1-2 Arabie Saoudite: défaite de l'Argentine, première grande sensation du mondial ! :: ARGENTINA

1-2 ! C'est une véritable surprise au Qatar, une victoire historique pour l'Arabie Saoudite face aux grands favoris argentins.

Lionel Messi a ouvert la marque pour l'Argentine sur penalty à la 10ème (1-0), score à la pause.

Saleh Khalid Javier Al-Shehri (1-1, 49ème) et Salem Mohammed Al-Dawsari (1-2, 53ème) ont donné l'avantage aux saoudiens.

Le piège Hervé Renard...

Le collectif d'Hervé Renard a donc eu raison du génie individuel de Lionel Messi. Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Zambie, de l'Angola et de la Côte d'Ivoire, dirige l'équipe saoudienne depuis 2019. L'Arabie Saoudite est à sa 6e participation à la Coupe du monde.

Se referme sur Lionel Messi

La méthode Renard a donc eu raison de Lionel Messi et ses coéquipiers. L'Argentine dispute sa 18e Coupe du monde, sa 13e de suite, soit la troisième plus longue série en cours après le Brésil (22) et l'Allemagne (18).

L'Argentine est championne d'Amérique du Sud et était invaincue sur une série de 36 matches depuis trois ans.

L'Albiceleste a été défié l'Arabie saoudite pour son entrée dans cette Coupe du monde 2022.

Dans le 2nde match de la poule C, le Mexique sera opposé à la Pologne (match également à suivre en direct commenté sur notre site, 17h00).

Coupe du monde 2022, Groupe C, 1re journée

mardi 22 novembre 2022 - 11h00

Argentine 1-2 Arabie saoudite