Monsieur le Premier Ministre,J’ai l’honneur d’éveiller votre attention, sur les actes inacceptables de toutes natures qui donnent encore de notre pays, l’image d’une terre des abus entravant la tranquillité, la sérénité ainsi que la confiance des passagers dans les aéroports de notre pays

1 – Des tests COVID plus que bizarres sans aucune consistance. Comment peut-on soumettre des centaines de passagers qui viennent d’effectuer souvent des heures et des heures de vol, à une torture en règle, sous le prétexte de vérifier leur état de santé, alors que tous sont déjà porteurs des documents obtenus dans les meilleurs laboratoires du monde avant l’embarquement ? Il y a ici une grave interrogation qui laisse penser que nous cachons quelque chose, ou nous servons de cela pour justifier certaines dotations contestées dans la cadre du COVIDGATE.

2 – Les ministères de l’élevage, de l’agriculture et de l’environnement ont installé des structures actives de corruption et de tracasseries diverses. Tous les passagers, et particulièrement les nationaux, sont obligés de payer 2000 Fcfa. J’ai personnellement assisté à des altercations violentes avec de nombreux passagers outrés par ces pratiques. Les sommes collectées finissent sur place dans des poches privées, des personnes sans aucun scrupule en plus de faire preuve d’une arrogance et des outrances les plus vexatoires.

Cet état de chose constitue un handicap lourd de conséquences pour l’image de notre pays, et il urge que le gouvernement y mette fin sans délai.

Fraternelles considérations./.