Sénégal 0-2 Pays-Bas : cruel pour les lions de la teranga

Enfin un vrai match digne de la coupe du monde. Après deux premiers matches à sens unique, la coupe du monde du Qatar a enfin connu un duel de haut vol. Les Pays-Bas se sont montrés efficaces face à la générosité des sénégalais.

Frenkie De Jong a déposé un centre précis sur la tête Gakpo qui profite d'une sortie manquée d'Edouard Mendy ; 1-0.

1er match en coupe du monde et premier but pour Gakpo qui a marqué le 1er but de la partie pour les Oranje à la 84ème.

Les hommes d'Aliou Cissé poussent avec détermination pour enfin craquer sur un but de Klaassen qui met fin au débat à la 90 minutes +09 !

Coup dur pour les lions de la Teranga

Abdou-Lakhad Diallo et Cheikhou Kouyaté sont sortis sur blessures. Il s'agit de 2 pièces maitresses de la sélection championne d'Afrique en titre. Une hécatombe pour les champions d’Afrique déjà privé de son métronome Sadio Mané.