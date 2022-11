CAMEROUN :: Opération Épervier : Le TCS élargit l'ex directeur de l'école d'agriculture de Binguela :: CAMEROON

Roland AMOUGOU ETOGO respire désormais l'air de la liberté. L'ex directeur de l'Ecole Pratique d'Agriculture de Binguela (EPAB), a été acquitté ce vendredi 18 novembre 2022, par le tribunal criminel spécial (TCS) de Yaoundé.

École de formation pour agriculteurs, l'EPAB est logée dans le département de la Mefou-et- Akono, dans la région du Centre Cameroun. Créée pour lutter contre les détournements des fonds publics, le TCS est une juridiction spéciale existante depuis 10 ans, et chargée de connaître des affaires de détournement de deniers publics dont le montant est égal ou supérieur à 50 millions Francs CFA.

Interpellés le 05 février 2022, Roland AMOUGOU ETOGO était de ce fait, poursuivi en compagnie de l'ex directeur administratif et financier de L'EPAB, Anicet Leonel NKODO. Ils étaient poursuivis en compagnie de trois autres de leurs collaborateurs, pour détournement présumé des fonds publics. Ils avaient ensuite été auditionnés par le TCS, puis écroués à la prison de Kondengui à Yaoundé.

Happy end pour deux des prévenus. Nos sources du côté du TCS annoncent l'élargissement depuis vendredi dernier, du directeur et de l'ex directeur administratif et financier de l'EPAB de Binguela. Ils ont été déclarés non coupables des accusations de détournement des fonds publics portées à leur encontre.