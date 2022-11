La nouvelle Miss Cameroun 2023 reçoit les félicitations du ministre des transports :: CAMEROON

Quatre jours après sa brillante élection comme Miss Cameroun 2023, la nouvelle reine de beauté du Cameroun, Princesse Marie NGOUN ISSIE est venue présenter sa couronne au Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, qui l'a reçue en audience ce jeudi 17 novembre 2022 dans son cabinet.

Cette rencontre à la fois ludique et professionnelle a mobilisé le Directeur des Transports Routiers( DTR), le Sous-Directeur de la Prévention et la Sécurité Routière, le Chef de la Cellule de Communication et le Chef Service de l'Action Sociale.

À l'entame de son discours, le MINT a félicité la Miss Cameroun pour son élection. Il a également encouragé la nouvelle égérie de la beauté camerounaise dans la mise en œuvre des missions qui seront les siennes. Cette visite a permis à la reine de beauté de présenter son programme au MINT qui a comme fondement, l'éducation à la santé et dont le principal cheval de bataille est la lutte contre le cancer du sein. Un programme qui rencontre des axes de convergence avec certaines activités du Ministère, notamment sur la prévention et sécurité routières. Les accidents de la circulation étant comptés comme l'une des causes de la mortalité des jeunes, le MINT a sollicité son concours pour sensibiliser les jeunes à plus de responsabilité sur la route en adoptant certains gestes tels que le port de la ceinture de sécurité.

À l'issue des échanges, le MINT a rassuré son hôte de son accompagnement dans l'accomplissement des missions qui sont les siennes, comme cela a été le cas pour les stars du football.