CAMEROUN :: Affaire des influenceurs d’expression anglaise .Henri Ndjalla Quan junior éteint la polémique :: CAMEROON

Le quatrième vice président de la fédération camerounaise de football a réagit à la polémique enflante sur la supposée marginalisation des influenceurs d’expression anglaise.

Le choix de certains influenceurs et créateurs de contenus pour accompagner les lions indomptables au Qatar fait face à une énorme polémique.

Les influenceurs d’expression anglaise se disent ignorés par la fédération.

Pour éteindre cette polémique qui prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique, Henri Ndjalla Quan junior , 4è vice président de la fédération camerounaise de football et aussi President de la commission marketing et médias de la fédération a tenu à clarifier les choses à travers une sortie: lisons :

« COMPRENDRE LE CHOIX, LE NOMBRE DE FANS, D'INFLUENCEURS DU WEB ET D'ARTISTES AMENÉS AU QATAR VIA LA FECAFOOT.

Il a été impossible de ne pas prêter attention aux discussions sur les réseaux sociaux au cours des dernières 24 heures concernant la supposée non inclusion des influenceurs anglophones/anglophones parmi les supporters choisis par la FECAFOOT pour soutenir les Lions lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Suite à la confiance que m'ont témoignée les acteurs du football de la Région du Sud-Ouest qui m'ont élu Président Régional de la FECAFOOT pour la Région du Sud-Ouest (Du 1er novembre 2021 au 9 janvier 2022) puis membre du comité exécutif et l'un des Vice-Présidents Nationaux, où j'exerce également les fonctions de président du comité de promotion marketing et médias, il est de mon devoir d'informer les parties prenantes de la situation réelle, notamment face à la désinformation.

Pour commencer, dans la perspective d'organiser une Coupe du monde réussie, le comité suprême de la Fondation du patrimoine du Qatar a décidé d'offrir aux fans passionnés de football mais n'ayant pas les moyens de voyager de vivre l'expérience unique de regarder la Coupe du monde de football en Qatar en leur offrant un voyage tous frais payés au Qatar (hébergement, billets d'avion, transport local). Il convient de noter que cela n'implique pas de regarder uniquement les jeux de votre pays. Les fans sélectionnés devront regarder presque tous les matchs de la phase de groupes de la compétition.

Initialement, 25 places étaient attribuées au Cameroun. La sélection de ces supporters devait être faite par la Fecafoot -Officiel. Afin d'avoir une véritable représentation des supporters à travers le pays, il a été décidé de sélectionner des supporters dans les différentes villes qui ont accueilli des matchs professionnels à travers le pays (Limbe, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua etc) basé sur leur passion et leur amour pour le football. Certains fans notables qui soutiennent toujours les Lions indomptables sans condition ont également été sélectionnés.

Dans le cas des régions anglophones, seuls Limbe et Buea ont accueilli des matchs car les matchs ont été joués dans des villes dotées d'infrastructures modernes. De plus, Limbe a accueilli les Interpools nationaux que j'ai eu le privilège de coordonner et qui étaient très probablement les meilleurs Interpools nationaux jamais organisés au Cameroun grâce à nos efforts conjoints. C'est à travers ce concours que deux supporters ont été sélectionnés parmi les 25 supporters à voyager depuis le Cameroun dans le cadre du programme parrainé par le Supreme Committee of Qatar Heritage Foundation. Il s'agit d'Ayi Jeremy Mporebo alias Latest Choronko qui est un vendeur de téléphone très populaire à Limbe et un fervent partisan du Victoria United F.C et de Nchong Kelly alias Kelly La Force qui est un fervent partisan du TIKO United F.C alias Samba Boys. Ceux qui ont assisté à des matchs à Limbe la saison dernière ne contesteraient pas le fait qu'il s'agit sans aucun doute des supporters les meilleurs et les plus méritants de cette partie du pays. N'hésitez pas à consulter leurs pages Facebook et attestez par vous-même depuis combien de temps ils soutiennent le football local et les Lions Indomptables.

En plus des 25 places attribuées aux fans, 25 places supplémentaires ont été accordées aux artistes et influenceurs du web par le Comité suprême de la Qatar Heritage Foundation, portant ainsi le nombre total à 50. Ici, la décision naturelle a été de sélectionner des artistes et des influenceurs du web. qui ont fait la promotion de l'image de la FECAFOOT et du football camerounais au fil des années. Des artistes et influenceurs anglophones parmi lesquels Tamula et Hoga ont également été sélectionnés.

Il est important de noter que ces choix ont été faits il y a plus de 3 mois afin de respecter les formalités bien en amont ce qui rend impossible l'intégration rapide d'un artiste/influenceur actuellement en vogue comme le quota de 50 que nous ont donné les sponsors ont déjà été remplis.

Cela m'amène au cas de M. Fuh Denis; initiateur du slogan "WE GO TAKE THE CUP". Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ce slogan est à la mode depuis juin/juillet au cours duquel il a fait ces affirmations en soutien au Drivers Quarters F.C qui a fini par remporter le Burj Khalifa Interquarter Competition à Buea. Ce slogan est dans l'air du temps depuis et n'a fait que monter en puissance avant la coupe du monde, notamment en tant que président de la FECAFOOT ; Samuel Eto'o a déclaré à plusieurs reprises que le Cameroun gagnerait la coupe du monde. À aucune occasion, la FECAFOOT n'a utilisé le slogan "WE GO TAKE THE CUP" sur un média ou une activité promotionnelle. Les banderoles repérées au Qatar avec ce slogan doivent avoir été imprimées par différents groupes de supporters qui n'ont aucune affiliation ou lien direct avec la FECAFOOT. En tout cas, on va quand même prendre la coupe. Cependant, M. Fuh Denis est sans aucun doute l'artiste / influenceur Web anglophone le plus en vogue du moment. J'aimerais voir des influenceurs Web plus expérimentés lui tenir la main et lui montrer les ficelles du métier afin de tirer le meilleur parti de sa popularité actuelle plutôt que de réclamer un voyage au Qatar qui n'aura peut-être aucun avantage à long terme pour lui. Avec la bonne stratégie, il peut devenir l'un des influenceurs les plus suivis sur les réseaux sociaux et devenir millionnaire dans les deux prochains mois.

En conclusion, l'affirmation selon laquelle la FECAFOOT a laissé de côté les Camerounais anglophones dans le cadre de l'équipe itinérante de fans et d'influenceurs au Qatar est entièrement fausse. Je sais que d'autres réclamations surviendront, mais veuillez nous pardonner si nous n'avons pas sélectionné votre fan/influenceur Web préféré ou si notre communication précédente sur le processus de sélection n'était pas appropriée. Vous ne pouvez pas faire les choses correctement tout le temps et les critiques constructives font partie du processus.

Bien que j'aie des responsabilités nationales, je ne peux pas ignorer mon origine et j'aimerais voir plus de Camerounais anglophones sélectionnés pour des événements similaires. J'utilise cette opportunité pour encourager tous les artistes/influenceurs web anglophones à diffuser plus de contenu sur la FECAFOOT et le football au Cameroun et également nous aider à promouvoir le football dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en particulier et du Cameroun dans son ensemble.

Pour l'instant, concentrons notre énergie sur le soutien des Lions alors que nous nous préparons à affronter la Suisse le 24 novembre 2022. N'oubliez pas que nous n'avons pas gagné de match de coupe du monde depuis 2002 (depuis 20 ans), nous avons donc besoin de toute l'énergie positive que nous pouvons obtenir. Ce sera dur, mais il faut y croire.

Henry Njalla Quan Jr. 4e vice-président, Président du comité marketing et promotion média FÉCAFOOT " On a le droit de rêver !".

Espérons juste que cette sortie du 4è vice président de la Fecafoot qui lui même est d’expression anglaise viendra apaiser les esprits et ramènera la sérénité et l’engouement autour des lions indomptables