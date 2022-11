Mondial Qatar 2022 Tout savoir sur Ghanim al-Muftah, le jeune homme qui a partagé la scène

Tout savoir sur Ghanim al-Muftah, le jeune homme qui a partagé la scène de la cérémonie d’ouverture du mondial avec Morgan Freeman

C’est un jeune qatari de 20 ans atteint d’une maladie rare mais suivi sur les réseaux sociaux par plusieurs millions de personnes

Un dialogue appelant à la tolérance et au respect et à "voir la beauté au-delà des différences". Voilà le moment phare de la cérémonie d’ouverture de la 22è édition de la coupe du monde de football qu’organise le qatar.

Un lien entre l’Occident et l’Orient symbolisé par deux personnalités marquantes. Les téléspectateurs du monde entier ont assisté à cet échange inattendu entre l’acteur américain Morgan Freeman et l’idole des réseaux sociaux qatarie Ghanim al-Muftah, stars de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022 ce dimanche 20 novembre à Doha. Tout de blanc vêtu, le jeune homme de 20 ans a impressionné par sa résilience.

La phrase "Rien n’est impossible" s’affiche d’emblée sur son site. Plus qu’un mantra, c’est une philosophie de vie. Né le 5 mai 2002, Ghanim al-Muftah souffre du syndrome de régression caudale. Une rare maladie congénitale qui se caractérise par une absence de vertèbres. "Son incidence est de 1 à 5 cas pour 100.000 naissances", selon la National Libraty of Medecine. Mais pas de quoi empêcher le jeune garçon de poursuivre ses rêves. Étudiant à l’université, il sera bientôt diplômé en sciences politiques. Son objectif ? Devenir diplomate.

Une véritable star des réseaux sociaux

Avant de finir ses études, Ghanim al-Muftah a lancé sa propre marque de glaces en s’inspirant de "la recette secrète de sa mère". Déjà rôdé aux prises de parole en public, celui qui se présente comme "l’entrepreneur le plus jeune du Qatar" donne régulièrement des conférences pour évoquer son parcours. La Fifa a fait de lui l’un de ses ambassadeurs pour la Coupe du monde 2022 au même titre que l’ancien footballeur anglais David Beckham, qu’il a rencontré à plusieurs reprises. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme partage sa passion du ballon rond et du sport en général. Parmi ses activités favorites, il cite le skateboard et l’escalade.

Il ne cache rien non plus de son quotidien et de ses difficultés. La vidéo sur laquelle il montre sa méthode pour entrer dans sa voiture cumule plus de 6 millions de vues sur TikTok. Son état d’esprit toujours positif enthousiasme les internautes. Ils sont plus de 3 millions à le suivre sur Instagram, près d’un million sur YouTube. Des statistiques qui devraient grimper davantage après son apparition lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde aux côtés de la légende du cinéma Morgan Freeman.