Son Secrétaire Général ayant constaté l’indiscipline notoire du sénateur et son mépris de la hiérarchie lui ordonne de se conformer aux directives reçues en respectant les décisions prises sur l’affaire de l’éclatement de la sous-section kribi urbain n°4

Grégoire Mba Mba, cadre du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) est-il devenu un opposant de Paul Biya à Kribi ? C’est la question qui taraude les esprits dans le chef lieu du département de l’Océan au regard des scènes d’humiliation que cet élu du peuple fait subir au parti où il milite dans la ville balnéaire du Sud. Au mépris de la discipline du parti au flambeau ardent et des directives de sa hiérarchie le parlementaire par ailleurs président de section Rdpc Océan Sud II continue de s’illustrer par des actes jugés anti républicains, bien qu’ils ne soient uniquement circonscrits à sa chapelle politique. Le fait vécu samedi 19 novembre au stade municipal d’Afan Mabe pousse aux plus profondes interrogations au moment où le régime est en stature de maintient de la paix, de la cohésion sociale et de promotion du vivre ensemble. Il s’est délibérément opposé à la tenue d’une conférence statutaire d’organe de base dans sa circonscription politique. Conférence organisée par Boneface Mendounga président de la sous-section kribi urbain n°4

Aux premières heures de la matinée, des jeunes avec des mégaphones, sur des motos, véhiculaient des informations suivant lesquelles « la conférence prévue ce jour est annulée par le président Grégoire Mba Mba ». Simultanément, l’entrée du stade était barricadée par deux véhicules. L’un d’eux appartenant à Marthe Avebe, sa sénatrice suppléante, elle-même présente sur les lieux avec des sbires. Le patron politique de la section Rdpc Kribi II justifie le refus de la tenue de l’événement du jour par le motif suivant lequel aux lendemains des élections internes du parti au pouvoir, il avait entrepris de faire des éclatements de certaines sous-sections. Or avant cette action, Bonéface Mendounga mis au courant du projet, l’a dénoncé auprès de la hiérarchie qui n’a pas tardé à réagir. En date du 14 février 2022, par correspondance n°048, Jean Kuete charge le ministre Jules Doret Ndongo délégué permanent du Comité Central pour l’Océan, de demander au président de section de s’abstenir de son projet « car le sommier politique ayant servi lors du renouvellement des bureaux des organes de base reste en l’Etat ». Plus tard, par une communication officielle sortie au journal l’Action avec pour titre « Non aux éclatements dans les sections », le secrétaire général du comité central du Rpdc, Jean Kuete, a sommé tous les présidents de section de surseoir leurs projets d’éclatements. Sauf que, Grégoire Mba Mba, lui, a transgressé ces ordres en continuant ses basses manœuvres. C’est ainsi que la zone Afan Mabe, plus grand bastion politique du Rdpc à Kribi II, a été scindée en trois sous-sections sous la dénomination Océan sud Continental. Attitude qui a une fois de plus incité Jean Kuete à faire une sortie pour trancher définitivement cette affaire. Le 19 août dernier, par lettre n°244/L/RDPC/CC/SG/CAB, il écrit directement au président de section Rdpc Océan Sud II. « Monsieur le président et cher camarade, suite aux multiples directives reçues de votre propre hiérarchie sur le problème concerné et compte tenu de la fin en 2021 des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base précédées par l’éclatement de quelques-uns jugés opportuns, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance une fois pour toutes que la configuration des structures du parti et donc de la sous-section kribi urbain n°4 reste inchangée ». Martèle-t-il avant d’ordonner « je vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions appropriées pour que votre section fonctionne dans le calme, la stabilité et la discipline ».

Cependant, malgré ces différentes injonctions qui pourtant sont précédées d’un ultimatum à lui donné par la hiérarchie à Ebolowa lors de la dernière descente du Sg du CC, le sénateur Gregoire Mba Mba n’a de cesse de mettre en mal la stabilité dans sa circonscription politique. Ce qui fait dire beaucoup d’analystes politiques de la place locale que le parlementaire est « ce nouvel opposant du Rpdc à à Kribi ». Heureusement, parce que garant de l’ordre public, le préfet de l’Océan Nouhou Bello a pris ses responsabilités pour que cette conférence conjointe de sous-section se tienne en toute sérénité sous le thème « Quel Rdpc aujourd’hui et demain : enjeux et objectifs »