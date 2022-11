Qatar 0-2 Equateur : Auteur d’un doublé, Valencia est le premier buteur de la coupe du monde

22e édition de la Coupe du monde, Groupe A, day-1. Le Qatar a perdu logiquement sa 1ère rencontre de coupe du monde alors qu'il disputait le match d'ouverture de la 22ème édition à domicile dimanche. Le pays organisateur a exécuté 5 tirs offensifs seulement dont zéro cadré. Les phases arrêtées ont été rares pour le Qatar qui n'a obtenu son 1er corner qu'à l'ultime minute de la partie 90 minutes de jeu + 5.

L’Equateur a tout de suite démarré la partie pied au plancher. Dès la 3ème minute de jeu, le capitaine Valencia place une tête imparable sur un service de Torres. Les filets des Qatariens tremblent. Le public exulte mais de courte durée. Après vérification, la VAR invalide le but équatorien pour une position litigieuse de hors jeu technique de Michael Steveen Estrada (n° 11). Sur l’action du but refusé, Valencia profitait de la passivité défensive du Qatar et surtout de la maladresse du portier Saad Al Sheeb.

Les équatoriens s’imposent dans tous les compartiments de jeu et laissent très peu de place sur l’aire de jeu au pays organisateur. Les équatoriens multiplient les phases offensives à l’instar de celle qui aboutit à un face-à-face entre Valencia et Saad Al Sheeb. Dépassé, le portier qatarien commet une faute dans sa surface et l’arbitre indique le point de penalty sans hésiter. Saad Al Sheeb reçoit surtout le 1er carton jaune de la compétition.

Le capitaine Valencia se fait justice et ouvre le score (0-1) au quart d’heure de jeu dans un match qui se joue pratiquement à sens unique depuis l’entame ; tellement l’Equateur est dominateur. Sans tremblé, le capitaine de l’Equateur a placé le ballon dans le coin gauche des buts qatariens.

Le 2ème match du groupe A du Qatar oppose les Pays-Bas au Sénégal demain lundi 21 novembre. Le champion d'Afrique en titre dispute son 3ème mondial sans son maître de jeu Sadio Mané blessé et forfait pour toute la compétition.

Puis, de la tête, Valencia double la mise 0-2 dans un match parfaitement maitrisé. Le virevoltant attaquant équatorien héritait d’un excellent centre d’Angelo Preciado.

Valencia est touché à la jambe droite. C’est la 2ème charge fautive consécutive de Karim Boudiaf sur le capitaine équatorien qui sort de l’aire de jeu en boitant à la 43ème.

Les 5 minutes additionnelles ne changeront pas la donne 0-2 à la pause pour l’Equateur. Autoritaire, l'Equateur a imposé son jeu. La tri a ensuite assis sa domination en 2nde mi-temps, mais a manqué d'aggraver le score: 0-2, score final.

Feuille de match 22ème coupe du monde

Qatar 20/11/2022 - 67 000 spectateurs

Day - Stade Al Bayt Stadium (Al Khor)

Qatar 0-2 (MT) Equateur Groupe A - Onze entrant