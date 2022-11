CAMEROUN :: L'INSTITUT JARDIN D'AFRIQUE PLONGE LES CITOYENS AU COEUR D'UNE FORMATION EN PISCICULTURE. :: CAMEROON

ÉDUCATION-DOUALA : L'INSTITUT JARDIN D'AFRIQUE PLONGE LES CITOYENS AU COEUR D'UNE FORMATION EN PISCICULTURE.

La ferme d'application de Logpom à Douala, de l'Institut Jardin d'Afrique(IJA) leader Africain de la formation des experts dans les métiers de l'Agropastoral a servi de cadre ce Samedi 19 Novembre 2022 à une formation à la carte dans le domaine de la pisciculture.

Plusieurs dizaines de citoyens ont répondu présent à cette grande messe de la connaissance, initiée par Abdel TAMOUAFFO président directeur général de l'IJA et expert en agropastoral agréé en Afrique dans l'optique de former les jeunes passionnés par l'élevage des poissons. Ce projet socioprofessionnel qui aura un impact positif sur la production annuelle des poissons au Cameroun, intervient dans un contexte où durant l'exercice 2021, le pays a importé 294857 tonnes avec une dépense annuelle de plus de 100 milliards de Fcfa.

Par cette innovation Professionnelle, l'Institut Jardin d'Afrique (IJA) réconforte incontestablement sa posture de leader de la formation en Afrique. Situé à Douala cité des palmiers et à Bafoussam Quartier Kamkop face au Camp militaire immeuble en carreaux , il propose des filières agréés telles que; production animale, production végétale, transformation des produits agricoles, assistance vétérinaire, construction et installations des équipements d'élevage et bien d'autres. Pour plus d'informations, réagissez à travers les contacts suivants : 655 44 41 21/691 93 92 38.

Institut Jardin D'Afrique, l'école des génies qui forme et transforme.