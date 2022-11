CAMEROUN :: Le coq sportif dévoile sa nouvelle collection « lions indomptables » :: CAMEROON

L’équipementier français n’a toujours pas abandonné sa volonté d’habiller l’équipe nationale de football du Cameroun.

La coupe du monde s’ouvre ce jour à Doha au Qatar et les lions indomptables du Cameroun qui sont arrivés ce samedi 19 novembre dans leur camp de base entreront en scène le jeudi 24 novembre prochain.

Les poulains de Rigobert Song seront certainement vêtus des maillots de l’équipementier One All Sports, maillots avec lesquels ils ont déjà fait deux sorties . L’une en amical au Cameroun face à la Jamaïque (1-1) et l’autre toujours dans le cadre de la préparation pour le mondial face au panama(1-1).

Si la fédération camerounaise de football a décidé que c’est l’équipementier One All Sports qui accompagnera les lions indomptables au Qatar pour ce mondial , Le CoQ Sportif qui est considéré par beaucoup comme « ancien équipementier » n’a visiblement pas lâché cette affaire malgré son calme apparemment.

Pour preuve, on peut voir sur le site de l’équipementier français la nouvelle collection de maillots Fecafoot.

Ces maillots qui auraient certainement été conçus pour habiller l’équipe nationale de football du Cameroun durant le mondial qatari sont tout de même disponibles dans les boutiques Le coq Sportif en France et sur tout leur réseau de distribution.

Un fait qui ne saurait être anodin et qui confirme la volonté des dirigeants de Le CoQ Sportif d’aller au bout de combat contre la fédération camerounaise de football. On peut donc dire que l’affaire est loin d’être classée.