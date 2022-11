CAMEROUN :: Vos enfants ne vous ont rien demandé :: CAMEROON

L’une des raisons pour lesquelles on veut faire un enfant, c’est parce qu’on doit se sentir suffisamment capable de pouvoir se préoccuper de son avenir. Puisque tous les enfants que nous avons dans notre pays, en réalité ils ne nous avaient jamais rien demandé !

Vos enfants n’ont pas arrêté vos études

Parmi les plaintes que j’entends régulièrement chez certaines mères célibataires, il y a celle-ci : « C’est à cause de mon enfant que je ne suis jamais arrivée à l’Université. »

Comment ça c’est à cause de ton enfant ? Hein ? Est-ce que c’est lui qui t’avait demandé de ne pas utiliser un préservatif alors que tu faisais encore la classe de Première ? Hein ? Puisque malheureusement dans notre République, il y a des fillettes qui attrapent leur première grossesse à l’âge de seize ans, de dix-sept ans ou encore de dix-huit ans au maximum pour les plus pour les plus retardataires ! Et généralement elles sont obligées de choisir entre l’avortement clandestin puisque les IVG ne sont pas encore autorisées par notre législation, ou alors l’abandon définitif de leurs études scolaires primaires et élémentaires…

Vos enfants ne vous avaient pas abandonnés

Ce n’est pas la faute de votre enfant si son père géniteur a décidé de vous abandonner. Ou alors sa mère génitrice. Ce n’est pas de sa faute non plus si son père est devenu introuvable. Car malheureusement hein, beaucoup de mères célibataires en veulent viscéralement à leur enfant rien que pour ça ! Elles se plaignent de vivre dans la solitude sentimentale, et elles s’imaginent que leur vie aurait été certainement différente si elles n’avaient pas contracté cette grossesse inopportune et non désirée.

Votre enfant ne vous avait rien demandé ! Il n’était pas là pour sélectionner vos partenaires sexuels que vous intervertissiez en fonction de vos intérêts pécuniaires, et par conséquent pour examiner vos soi-disant relations amoureuses. Il ne comprenait même pas ce qui se passait dans votre vie puisqu’il n’existait même pas encore ! Vos enfants ne sont pas responsables de vos déceptions émotionnelles, de vos déboires affectifs, et encore moins de vos multiples ruptures sentimentales et de vos divorces. Il ne faut pas leur faire porter le chapeau d’une situation malencontreuse dont ils sont pourtant les toutes premières victimes…

Vos enfants ne sont pas obligés de souffrir

J’entends souvent des parents qui disent que « Mes enfants doivent absolument souffrir afin de devenir de véritables hommes dans la société ! » Mais… Est-ce que vous leur avez d’abord demandé leur avis ? Hein ? Est-ce que vous les avez ne serait-ce que consultés avant de les faire venir dans ce bas-monde ? Parce que pour vous dire vrai hein, je considère cet état d’esprit comme de la pure lâcheté. Je considère que si un parent fait souffrir son enfant sous le fallacieux prétexte de vouloir le faire devenir un homme « véritable », c’est parce qu’en réalité il n’est pas capable de pouvoir s’en occuper correctement, tout simplement !

Vos enfants ne sont pas obligés de souffrir comme vous-mêmes vous avez souffert, puisqu’ils ne vous avaient jamais rien demandé ! Vos enfants n’ont pas choisi de venir naître dans votre famille, et encore moins dans votre Cameroun. Mais puisqu’ils sont venus par accident parce que vous aviez un préservatif troué ce jour-là —ou alors parce que vous n’en enfiliez pas—, il serait au moins convenable que vous vous atteliez à essayer d’améliorer leur niveau de vie ; plutôt que de vous obstiner à vouloir justifier votre incapacité à les faire vivre de façon décente, par des formules qui ressemblent surtout à des fuites en avant voire des inepties.

Vos enfants ne vont jamais gâcher votre avenir

Personne ne pourra gâcher votre avenir, je dis bien personne ! Y compris vos propres parents. Alors à plus forte raison vos enfants, ceux-là même qui ne vous avaient pourtant jamais rien demandé ?

Vos enfants ne sont pas un signal que vous allez inévitablement échouer dans votre vie. Jamais de la vie ! Bien au contraire, ils sont de véritables cadeaux. Même s’ils sont de papas différents et qu’ils sont la représentation de vos relations sentimentales disparues. Vos enfants ne sont pas la matérialisation que vous avez été naïve, ou bien idiote, ou bien rêveuse. Vos enfants n’empêcheront jamais à un homme qui veut sincèrement vous aimer de tout son cœur, de vous aimer réellement. Ni à une femme qui vous considère indiscutablement comme l’homme de sa vie, de continuer à vous considérer préférentiellement comme l’homme de sa vie.

Car les enfants que nous accouchons sont un prolongement de notre nous-mêmes, même lorsque nous les avons pourtant eus par accident. Et parfois ils nous donnent la force de continuer à se battre comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè (qui en a déjà faits plusieurs), et c’est même pour eux que certains parents réussissent à se lever tous les matins jusqu’à parvenir à s’en sortir…

Nos enfants ne nous ont rien demandé !

Donc l’une des raisons pour lesquelles on doit faire un enfant, c’est d’abord parce qu’on doit se sentir suffisamment capable de pouvoir se préoccuper de son avenir. Puisque tous les enfants que nous avons déjà dans notre pays hein, en réalité ils ne nous avaient jamais rien demandé !

Vos enfants ne vous ont rien demandé ! Si vous décidez de les faire venir au monde, ça voudra dire que vous êtes déjà capable de les loger, de les soigner, de les nourrir convenablement mais également aussi de leur fournir une très-très bonne éducation.

Vos enfants ne vous ont rien demandé ! Si vous avez besoin de la main-d’œuvre, vous n’avez qu’à recruter du personnel pour votre plantation ; au lieu de multiplier des femmes et des enfants dans le seul objectif de pouvoir les exploiter gratuitement.

Les enfants camerounais ne nous avaient jamais rien demandé, en réalité, alors pourquoi faisons-nous toujours comme s’ils étaient la cause de tous nos malheurs ?

Pourquoi les utilisons-nous comme une monnaie d’échange afin de pouvoir obtenir la ration alimentaire ? Pourquoi nous partons souvent les abandonner dans les villages, dans les belles-familles et dans les orphelinats ? Pourquoi ne payons-nous pas régulièrement leur scolarité qui ne coûte vraiment pas grand-chose, et que nous passons toujours notre temps à mendier et à ne compter que sur la « générosité » de notre entourage ? Hein ?

Nous devons apprendre à nous occuper de nos enfants de la manière la plus convenable, parce qu’ils ne nous avaient strictement rien demandé lorsque nous avons unilatéralement décidé de les aventurer dans ce bas-monde…