C'est ce samedi 26 novembre 2022 à l'Hôtel Marriott Opéra Ambassador à Paris que se tiendra la première édition du dîner d'affaires MCDEC.

Avec pour thèmes:

Le Cameroun:

-Terre d’investissement ?

- Quels accompagnement pour les créateurs d'entreprise non-résidents ?

- Comment Entreprendre en tant que femme issue de la diversité ?

Et plusieurs orateurs de poids tels que:

- Célestin TAWAMBA, Président du GICAM

- Alphonse NAFACK, Administrateur d'Afriland First Bank

- Patricia DJOMSEU, Présidente de QIP & Présidente Délégué de Women Of Africa

Arnaud NGATCHA, Maire Adjoint de la ville de Paris chargé de l'Europe, des Relations Internationnales et de la Francophonie sera également présent à ce dîner.

Le Cameroun a besoin d’un réseau diasporique d’élite, capable d’agir de façon concertée pour créer des emplois et de la richesse.

Selon plusieurs données, près des deux tiers de la diaspora qui entrent au Cameroun envisagent de lancer un projet entrepreneurial.

Fort de cet engouement, il nous faut relever un défi : se constituer en tant que force, repérable par les différentes autorités et capables d’agir par-delà les continents.

Implantés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, des femmes et des hommes de notre diaspora œuvrent au sein du Mouvement des Cadres Dirigeants et Entrepreneurs Camerounais « MCDEC » à la construction d’un écosystème entrepreneurial vertueux entre le Cameroun et l’international.

C’est dans cet esprit que nous organisons la 1ère édition du Dîner d’Affaires MCDEC le Samedi 26 Novembre 2022 à l’hôtel Marriott Opéra Ambassador à Paris.

Ça sera une excellente opportunité d’enrichir son carnet d’adresses et d’échanger en toute convivialité avec des personnalités impactantes.