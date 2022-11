GUINÉE ÉQUATORIALE :: Difficultés de l'opposition en Guinée équatoriale lors de la course électorale :: EQUATORIAL GUINEA

Comme on le sait, des élections présidentielles devraient avoir lieu en Guinée équatoriale le 20 novembre. Les préparatifs de cet événement ont été accompagnés ces dernières semaines d'une série d'événements nationaux et internationaux qui démontrent les difficultés évidentes et la fraude auxquelles est confrontée l'opposition politique dans un État qui est resté autoritaire et kleptocratique ces 40 dernières années.

Quelques jours après le début de la course électorale, le chef de l'opposition en Guinée équatoriale, le candidat de la Convergence pour la démocratie sociale (CPDS), Andres Esono Ondo, a dénoncé le manque de diffusion des activités de campagne de son parti par les médias locaux qui, comme le grand public le sait, sont sous le contrôle du gouvernement en place, actuellement dirigé par le candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Comme l'a déclaré Esono via son compte Twitter, "TVGE (télévision nationale de Guinée équatoriale) passe sous silence les propositions claires et spécifiques du CPDS. Il ne diffuse que des discours creux de PDGE. Le CPDS diffusera ses propositions à la population par d'autres canaux médiatiques."

Parallèlement, Andrés Esono Ondo a également publié sur son compte Twitter, le 9 novembre, une invitation à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à participer à un débat politique. Quelques heures après que l'offre d'Esono Ondo est devenue virale, le directeur de campagne de PDGE et vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a répondu à l'invitation via son compte Twitter, en déclarant que son candidat n'accepterait pas le débat. "Un candidat du PDGE n'ira pas à un débat avec un candidat d'un parti qui ne peut être assuré d'obtenir ne serait-ce qu'1% des voix", a écrit Nguema Obiang sur son compte. Cette réaction identifie l'attitude arrogante du parti au pouvoir envers ses opposants. Soit le PDGE ne prend pas l'opposition politique au sérieux, soit il est convaincu que ses représentants ne peuvent pas gagner en s'immisçant dans l'élection présidentielle.

Dans le même temps, le 6 novembre, les autorités de Guinée équatoriale ont accusé l'Espagne, la France et les États-Unis d'"interférer" dans l'élection présidentielle en envoyant des diplomates à un rassemblement électoral du CPDS. Selon des photos publiées par le gouvernement actuel, des diplomates espagnols, français et américains ont assisté à une réunion du parti d'opposition d'Andrés Osono Ondo le 3 novembre. Cet événement montre que l'opinion publique internationale s'intéresse au soutien et à la victoire des représentants de l'opposition, ce qui n'ajoute en rien des points supplémentaires à Obiang, malgré toute la propagande qu'il a faite ces dernières années auprès des chefs d'État et des diplomates du monde entier.