BELGIQUE :: VITRINE AFRICAINE CELEBRE 10 ANS D'EXPERIENCES, 10000 GUIDES AFRICAINS EDITES, 1500 PARTICIPANTS :: BELGIUM

Le samedi 10 décembre 2022, Vitrine Africaine organisera à Bruxelles, la première édition du gala annuel des entrepreneur.e.s de la diaspora africaine .

Fondée en 2012, Vitrine Africaine, à travers sa plateforme www.vitrineafricaine.be, et son guide Africain a pour objectifs de :

Valoriser les compétences et parcours de réussites des diasporas africaine de Belgique ; • Organiser et faciliter la connexion entre les diasporas africaines et tout acteur offrant des produits, et services susceptibles d’intéresser ces diasporas ; • Être un catalyseur de confiance pour les jeunes ; • Créer et promouvoir des vocations ; • Assurer un développement économique soutenu et structuré de la diaspora.

10 ans après sa création, Vitrine Africaine s’est imposée en Belgique comme la première plateforme et vitrine de référence des entrepreneur.e.s de la diaspora africaine de Belgique et d’Europe.

Selon une récente étude, cette diaspora émigré.e.s et afro descendant.e.s ; représente environ 8 millions de personnes en Europe, 44 millions aux Etats Unis et 50 millions dans le reste du monde comprenant l’Amérique du Sud , L’Asie et les DOM-TOM .

Une présence mondiale qui révèle des enjeux socio-économiques majeurs auxquels Vitrine Africaine tente d’apporter des pistes de solutions par ses activités.

La diaspora africaine ?

Un atout unique qu’il convient de valoriser car ces entrepreneur.e.s jouent un rôle essentiel pour insuffler une nouvelle dynamique, et contribuer au rayonnement économique, culturel, social, humain de leur pays d’accueil (Belgique, France, Royaume Uni..)

Vitrine Africaine c’est:

10 ans d’expériences, 10000 Guides africain édités, 1500 participants aux événements, 50 partenariats fidèles, 5000 publications, 20 bénévoles, 80 corps de métiers.

Après plus d’un an d’éloignement, la plateforme re mobilise la diaspora en faisant, le choix du mouvement contre l’inertie avec l’organisation du premier Gala des entrepreneur.e.s

Ce prochain évènement organisé sous le thème “ Entrepreneuriat et Résilience sera le point de départ d’une nouvelle dynamique d’actions, visant à mettre en avant le rôle de la diaspora panafricaine ici et là bas.

C’est aussi la re mobilisation et valorisation des talents, le désir de recréer de la valeur sous différentes formes, et surtout l’occasion de célébrer notre résilience, notre capacité à transformer des problèmes en opportunités.

Un gala qui va donner l’occasion à Vitrine Africaine de remercier les personnes , entreprises et organisation avec lesquelles elle a pu cheminer jusqu'à aujourd'hui,

Retrouvons-nous et échangeons autour de personnalités du monde socio-économique le samedi 10 décembre 2022 de 18h à 1h

SALE : JAVA

Drève Olympique 60,

1070 Anderlecht.