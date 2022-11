BELGIQUE :: S.M. TCHINDE II NJONTU JEAN DE DIEU IVITE D'HONNEUR DU FESTIVAL AFRICAIN DE LIEGE :: BELGIUM

Du 1er au 3 juillet dernier, la ville de Liège en Belgique recevait Sa Majesté TCHINDE II NJONTU Jean De Dieu, chef supérieur du Groupement Bansoa sur invitation du Philosophe et Plasticien Mehmet AYDOGDU en sa qualité d'Echevin de la culture de la ville de Liège.

Une invitation qui coïncidait avec la 9ème édition du Festival Africain de Liège en Belgique.

Un événement dignement organisé par l'un de ses fils le nommé Joseph MVANLEY qui a œuvré en coulisse pour faire du séjour de Sa Majesté un moment mémorable dans la cité Ardente.

Et c'est l'ensemble des fils et filles Bansoa de toute la diaspora Européenne avec à sa tête Mafo Patricia du Luxembourg, qui se sont mobilisés à Liège pour ce grand moment de l'histoire.

La ville de Liège, qui a donc eu le privilège d’accueillir cette sommité du pouvoir traditionnel des pays Bamiléké, n’a pas hésité à lui dérouler le tapis rouge dès l’entrée du Musée de la Boverie.

L’hôte de marque a alors visité les espaces intérieurs de cette maison de sauvegarde du patrimoine jusque dans son extension entièrement vitrée qui ancre le bâtiment dans son environnement.

La promenade a également profité aux expositions dans le parc environnant et s'est prolongée jusqu'à l'impressionnante gare des Guillemins.



Ensuite, le gardien des traditions du peuple Bansoa a eu l’honneur de procéder à l’ouverture officielle du Festival Africain de Liège. L’occasion lui a permis d’apprécier l’interculturalité dans laquelle baigne la ville de Liège.



Pour cette 9ème édition, le Festival faisait fière allure au rythme de diverses danses folkloriques et à la saveur du Bissap, du Bouye, des bananes plantains et des beignets…



Puis, la Route des Chefferies a fait étape au Musée Africain de Bruxelles. Au cœur de ses expositions permanentes mais aussi temporaires et avec une image plus valorisée du patrimoine culturel et des industries créatives.



A la faveur d’une pause dans son périple, S.M TCHINDE II NJONTU Jean De Dieu s’est rendu en Wallonie, à Charleroi puis à Mons, où de nombreux fils et filles Bansoa et sympathisants lui ont réservé une réception distinguée à leur Chef Supérieur. Ce dernier s’est montré particulièrement heureux d’une diaspora exemplaire.

Un grand moment intense pour tous les enfants Bansoa de la Belgique qui remercient leur Roi pour cette visite inoubliable.