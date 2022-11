CAN dames 2022, Cameroun Vs Angola : Voici l'affiche de la finale :: CAMEROON

On reprend les mêmes et on recommence. Le Cameroun vice-champion d’Afrique en titre sera opposé en finale au champion d’Afrique en titre, l’Angola. Le match aura lieu à Dakar ce samedi 19 novembre 2022.

Menées 14-12 à la pause, les lionnes indomptables de handball ont finalement triomphé dans le derby de l'Afrique centrale en battant les Mimosas du Congo 25-27. Paola Ebossa (19) a obtenu le titre de joueuse du match grâce à son impact sur le jeu offensif camerounais.

L'Angola passe par le chas de l'aiguille

L'Angola a battu le pays hôte, le Sénégal dans la 2nde rencontre. Les lionnes de la Teranga ont pourtant tenu tête aux favoris du tournoi jusqu'au bout du suspens (20-20 dans le temps règlementaire). C'est aux prolongations (2 fois 5 minutes) que la victoire s'est enfin déssinée 24-21 pour l'Angola qui trône sur la compétition.

Le match pour la 3ème place opposera le Congo Brazaville au Sénégal.

Le Cameroun, le Congo, le Sénégal et l'Angola sont qualifiés pour le Mondial 2023.

25e CAN de Handball Seniors Dames

Dakar 2022

Demi-finale, jeudi 17.11.2022

Dakar Arena de Damniadio

Congo 25-27 Cameroun

Angola 24-21 Sénégal

Pour rappel, lors de la 24ème édition disputé en 2021 à Yaoundé, l'Angola avait battu le Cameroun en finale (15-25) sur ses terres.