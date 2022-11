SUISSE :: Breel Embolo : «J’avais l’opportunité de rejoindre le Cameroun» :: SWITZERLAND

L’international suisse Breel Donald Embolo retrouvera son pays d’origine, le Cameroun, en phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar. Pour le natif de Yaoundé, qui se déclare premier fan des Lions indomptables, ce match sera très spécial.

« Quand j’ai choisi la Suisse, j’ai toujours eu cette part de moi qui voulait représenter mon pays natal. Mais on ne peut pas faire comme en club et jouer pour deux nations différentes. Je suis le premier fan du Cameroun. J’ai beaucoup d’amis au sein de la sélection. On se retrouve parfois en vacances au Cameroun. C’est un match spécial pour moi et toute ma famille. Il y aura beaucoup d’émotions. La majorité de ma famille habite là-bas. J’essaye d’y aller une à deux fois par an pour garder ce lien avec le Cameroun. C’est important de ne pas oublier d’où je viens », a expliqué l’attaquant monégasque dans une interview accordée à Monaco Tribune.

Le joueur de 25 ans assure pourtant avoir eu l’opportunité de rejoindre l’équipe nationale du Cameroun. « J’avais 17 ans. C’était un moment difficile. J’ai repoussé le choix pendant quelques mois. J’avais même l’opportunité de rejoindre le Cameroun. Ce n’était pas un choix facile, mais ma famille a respecté mon choix, c’est le plus important », a conclu Embolo.