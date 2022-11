CAMEROUN :: Des écoles de l’arrondissement de Dibang reçoivent le paquet minimum du Collectif Libre des élites :: CAMEROON

Elles sont 9 écoles primaire qui ont une fois de plus goûté à la générosité de cette association

« Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne » disait Victor Hugo.

c’est partant de cette Maxine que le collectif libre des élites de Dibang a axé ses actions prioritaires dans le domaine de l’éducation.

Créée le 11 Mai 2022 , cette association qui réuni les enfants du village Dibang dans l’arrondissement qui porte le même nom a pour objectif de mobiliser les fils, filles,sympathisants et autres âmes de bonne volonté autour des problématiques de développement des 29 villages de l’arrondissement de manière à impacter le développement du Cameroun.

Pour cette année, le CLE s’est penché sur le secteur de l’éducation.

Guidés par le président fondateur Anatol Clément Banem, les membres du CLE dans leur volonté d’accompagner l’éducation des jeunes camerounais mais aussi soutenir les administrations en charge de l’éducation de base ont choisi les journées du 14 et 15 novembre 2022 pour faire des dons en matériel didactique à 9 écoles de l’arrondissement de Dibang.

Il s’agit ici : de l’école Publique de Dibang, L’école publique de Sombo, l’école publique de Mahole , l’école Publique de Ndoupe, l’école publique de Song-Nlend, le GBPS de Sombo,l’école publique de Dikonop, l’école publique de Maboye et l’école publique de Bomb. Avec près de 1884 élèves soit plus de 65% l’effectif total des élèves scolarisés au cycle primaire dans l’arrondissement.

Le don en lui même étant constitué de: Boîte de craie ; effacer pour tableau ; Rame de papier ; règles pour enseignants;compas pour enseignants; équerre pour enseignants; savon ambre ;eau de javel ; paracetamol ; Alcool; Stulos bleus ; stylos rouges ; crayons ; cahiers , chemises ; sous chemises ; agrafeuses ; agrafes ; boîtes de trombones ; registres est venu combler un gros manque dont souffrait ces écoles.au grand satisfecit de M. NGOM MAA André Jules, Directeur de l’Ecole Publique de SOMBO : « Nous vous disons merci de toujours choisir l’école publique de SOMBO dans vos élans de donation. Surtout que votre appui arrive alors que le paquet minimum de la hiérarchie n’est pas encore disponible. Il va nous permettre de bien poursuivre notre travail. Nous disons un grand merci à la CLE et lui souhaitons bon vent pour la suite ».

Des paroles qui ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds si on s’en tien aux propos de M. YAGBO Jean Jacques, membre de la CLE qui dira à propos de cette opération “une fois de plus on a eu la preuve que le paquet minimum de la CLÉ est non seulement attendu mais aussi très désiré. Certains responsables d’écoles en nous voyant ont cru qu’on s’arrêterait chez eux mais malheureusement, leur établissement n’était pas sur la liste et nous avons prévu de revenir lors de la prochaine édition. Car vu l’étroitesse de nos moyen on choisi les écoles dans lesquelles nous allons faire ces dons parceque ne pouvant pas donner à tout le monde.”

Il faut dire que ce don en matériel didactique de la CLE est arrivé à point nommé car ils sont nombreux ces directeurs d’école qui n’avaient plus de craie ou de registres pour dispenser les cours de façon optimale.

