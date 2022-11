UNION EUROPéENNE :: J-2, Qatar 2022 : La Serbie rêve de surprendre le monde :: European Union

Groupe G. L'équipe serbe jouera dans le groupe G avec le Brésil, le Cameroun et le Ghana. Les « aigles » ont de nobles ambitions et ils sont prêts à régaler le monde entier avec leurs meilleures performances.

Sur le site Internet de la Fifa, l’on peut d’ailleurs lire que la Serbie était prête à réjouir le monde et qu'elle avait de bonnes chances de passer la phase de groupes, même si elle joue dans le groupe le plus difficile de cette compétition.

Les armes ne manquent pas aux Aigles selon le site internet de la FIFA. Le capitaine Dušan Tadić a été cité comme un joueur clé et Dušan Vlahović comme un joueur à surveiller.

Le sélectionneur Dragan Stojković dirige l'équipe nationale avec maestria. Sa tactique et son système avec trois défenseurs promettent un jeu attrayant et offensif avec Vlahović et Mitrović.

En défense, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović et Miloš Veljković vont assurer. Dans l’entre-jeu Kostić, Andrija Živković, Sergej Milinković- Savić et Saša Lukić seront les sentinelles. Ajouter à cela Tadic qui est un numéro dix classique.

Des millions de dollars en perspective

La Serbie occupe une place de favorite pour remporter la Coupe du monde avec la Suisse et le Sénégal.

Toutes les 32 nations présentent au Qatar reçoivent 9 millions de dollars pour leur participation à la phase de groupe. Le passage de la phase de groupes rapporte à chaque équipe 13 millions de dollars.

Le perdant de la finale gagnera 40 millions 500 mille dollars, le vainqueur de la troisième place 27 millions de dollars et le quatrième 25 millions de dollars.

La FIFA versera en tout la somme de 52,5 millions de dollars au futur champion du monde.