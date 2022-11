UNION EUROPéENNE :: J-3, Qatar 2022 : La Serbie veut rééditer l’exploit de 1974 contre le Brésil :: European Union

Groupe G. Radomir Raka Đurović est un ancien arbitre de football serbe. Il était l'invité de l'émission matinale de la télévision Kurir mardi dernier. Avant le premier duel qui va opposer la Serbie au Brésil le 24 novembre prochain, il ressasse de beaux souvenirs : "Je me souviens de 1974 quand on a ouvert la Coupe du monde avec le Brésil. À l'époque, nous avons joué avec prudence et calcul, et nous avons réussi à terminer ce match avec un score de 0-0. Ce score nous a amenés plus loin, alors j'espère que cela se produira cette fois aussi".

1ère place historique en 1974

Pour rappel, la 10ème édition de la coupe du monde s’est disputée en Allemagne de l’ouest en 1974. Le pays hôte avait triomphé en finale face au Pays-Bas. La Serbie n’existait pas encore en tant que pays indépendant. C’est l’Ex-Yougoslavie qui était représentée. La Serbie est née plus tard du démembrement de l’Ex-Yougoslavie.

Dans le groupe II, L’Ex-Yougoslavie avait partagé avec le Brésil 0-0, puis avait explosé l’Ex-Zaïre 9-0 avant de partager avec l’Ecosse 1-1.

Attaque de feu en 2022

La Serbie mise sur l’offensif avec son duo d’attaquants récemment blessés. Aleksandar Mitrović et Dušan Vlahović se sont entraînés avec le reste de l'équipe, ce qui est certainement un bon signe et promet que les attaquants de l'équipe Pixi de Dragan Stojković seront prêts pour le premier match de la Coupe du monde contre le Brésil.