J-4, Qatar 2022 : Bjelinić estime que les lions indomptables ne sont pas forts

Groupe G. Les invectives d’avant compétition sont en cours. La récente pique contre le groupe de Song Bahanag vient d’ailleurs de la Serbie.

Miloš Bjelinić, le très respecté rédacteur en chef du journal sportif serbe Kurir prédit une victoire serbe face aux lions indomptables. Une attaque frontale contre la sélection qui porte l’espoir de Samuel Eto’o et de tous les camerounais fans de football.

"Pour être juste, le Cameroun ne fait pas partie des 4 équipes africaines les plus fortes. C'est assez différent du Cameroun dont on se souvient tous quand c'était une sélection vraiment très sérieuse. Nos chances sont au maximum et nous gagnerons certainement" a déclaré Bjelinić mardi à la télévision serbe Kurir.

La Serbie jouera dans le groupe G au Qatar, et le premier match des Aigles est prévu le 24 novembre à 20h00 contre le Brésil.

Les Aigles enchaineront ensuite avec le Cameroun le 28 novembre, et le match contre la Suisse au troisième tour est prévu le 2 décembre.