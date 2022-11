FRANCE :: lettre de l'Ecrivain Calvin Djouari aux Lions indomptables.

Chers lions indomptables,

Dans quelques jours, vous allez entamer une compétition que tout le monde entier attend. Vous êtes attendus au Qatar, parce que vous êtes l’équipe la plus séduisante de ce mondial. Vous avez des grands talents. Le football, c’est votre métier, vous l'avez choisi et personne ne vous l'apprendra.

L'expérience que vous avez acquise depuis la dernière CAN, ce que vous avez déjà fait et continuez de faire est sensationnel. Tout cela vous servira dans les prochains jours. Le Cameroun, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, est derrière vous. Le football est d'abord une fête. On gagne sa vie en s'amusant. Chez nous, on fête ce sport avec ses amis, comme avec ses adversaires. Vous pouvez rendre le Cameroun plus heureux et peut-être beaucoup d'autres africains.

Je le dis, en toute humilité, sans esprit de condescendance, que vous êtes les meilleurs en Afrique. Vous avez du caractère, de la personnalité et de l’audace.

Votre mental, propre à tous les camerounais a été reconnu, c’est un mental sûr. Force légendaire dont toute équipe dans le monde recherche. Chacun le sait, quand vous voulez, vous pouvez. Votre expérience dans le football vient de plusieurs générations. Vos ainés, dans des enjeux épiques, avaient la rage de vaincre.

Tout vous donne le prestige nécessaire pour aller au sommet, sans oublier cette vision de changement si rapide qui incarne vos dirigeants. Le défi est beau et grand. Souvenez-vous du 8 juin 1990 contre l’Argentine. Tous les camerounais avaient arrosé de leur bénédiction notre équipe nationale et nous avons gagné. Il y a maintenant 32 ans de cela. Personne n’y croyait, mais quand les camerounais veulent, ils peuvent. Vous aurez fait votre devoir dans l’histoire, parce qu’un tel défi, vous aurez tenté. Allez gagner, on vous attend à la maison. Le Cameroun a soif d’une victoire. Il vous exige ce dépassement. Que Dieu vous protège.

Calvin Djouari

Ecrivain Romancier