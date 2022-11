CAMEROUN :: Ouest: Bientôt le bout du tunnel pour les malades d'insuffisance rénale :: CAMEROON

Le Centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bafoussam construit et équipé sur financement du budget d'investissement public a constitué la deuxième halte du jour 2 de la visite de travail du Dr MANAOUDA Malachie dans la ville éponyme, après le Centre hospitalier régional.

Conduit par le Dr ENOW OROCK Directeur de l'hôpital central de Bafoussam, le Ministre de la Santé et sa suite ont visité les locaux de l'unité de soins dédiée spécialement aux malades souffrant d'insuffisance rénale et dont l'installation est terminée depuis plus d'un mois déjà. La mise en service, selon des indiscretions, ne saurait tarder plus longtemps.

Le Centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bafoussam, mis à part l'accueil, la salle de conférences et la salle des infirmiers, c'est trois salles de dialyse de 10 machines et 10 lits au total. Soit une unité de traitement et de purification d'eau ultramoderne connectée à deux arrivées d'eau (le forage aidant à palier aux éventuelles coupures du circuit conventionnel); une salle de pose de cathéter.

Au sortir de cette visite, le Dr ENOW OROCK a exprimé sa gratitude pour cette infrastructure aux standards européens tout en précisant que le Centre est à 98% prêt en termes de structure, d'équipements et de personnel à l'exception du néphrologue qui reste attendu et dont dépend le démarrage du Centre. Le problème d'évasion des patients après la prise en charge a été posé, de même que les préoccupations en termes d'ambulance médicalisée, de scanner et de vétusté de la morgue qui a besoin de 06 chambres neuves aux normes requises.

Le Ministre de la Santé Publique, le Dr MANAOUDA Malachie a pour sa part insisté sur la politique d'humanisation des soins exprimée au plus haut sommet de l'Etat. Pour cela, il a invité les responsables des hôpitaux à transmettre en fin d'année, tous les dossiers d'indigence auprès du Conseil National de la Santé, sans oublier de mentionner que les Collectivités territoriales décentralisées disposent également des caisses sociales qui devraient aider à la prise en charge de ces derniers.

Dans l'immédiat, un scanner sera acheminé dans les prochains jours à l'hôpital. Pour ce qui est de la mise à disposition d'un spécialiste pour la mise en marche du Centre et de l'ambulance médicalisée, le Minsanté a promis des démarches qui devront aboutir dans un délai court à la résolution desdits problèmes.