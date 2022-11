CAMEROUN :: Deux familles se disputent la dépouille de Evelyne Bakam, 42 ans :: CAMEROON

Dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 novembre dernier, une famille éplorée a orchestré une course-poursuite derrière un cortège funéraire dans la ville de Yaoundé. L’évènement se déroule entre 23 heures et 3 heures.

La défunte se nommait Evelyne Bakam, 42 ans, une ressortissante Bandjoun dans la région de l’ouest Cameroun. Au début des année 2000, Evelyne migre au Canada pour y poursuivre son cursus académique. C’était précisément en 2002. Après ses études de Biochimie sanctionnées par l’obtention d’une licence à l’université de LAVAL au Québec, Evelyne trouve du travail et s’installe durablement dans son pays d’accueil pour des raisons professionnels.

Elle fait (ou refait) ensuite la connaissance de Simon-Pierre Njock un ressortissant de la région du centre. C’était à l’occasion d’un court séjour passé au Cameroun. L’amoureux de Evelyne vit au Cameroun. Il est un ancien camarade de lycée d’Evelyne. Evelyne le présente alors à sa famille comme son fiancé.

Opposition familiale au mariage

Augustin Fogué le père d’Evelyne ne souhaite pas que sa fille épouse Simon-Pierre. Evelyne et Simon-Pierre vont ainsi se marier malgré l’opposition de la famille d’Evelyne. Puis, l’époux va rejoindre son épouse au Canada dans le cadre du regroupement familial depuis 2006 pour certaines sources, 2008 pour d’autres. Les relations entre Evelyne et ses proches sont désormais tendues à la suite de ce mariage vu de très mauvais œil.

Le père de la défunte qui est par ailleurs le chef de la grande famille Tako Guègno de Bandjoun a reconnu que Evelyne s’était mariée sans son consentement et que depuis plus de 16 ans, sa fille n’a connu que souffrance jusqu’à son décès.

A la suite du décès d’Evelyne survenu au Canada le 20 octobre dernier des suites de maladie, son mari Simon-Pierre se préparait à l’inhumer à Makak son village à lui.

Funérailles mal coordonnées

Augustin Fogué le père de la défunte n’est pas de cet avis. Il a expliqué aux médias locaux qu’il a reçu un faire-part de l’époux d’Evelyne indiquant que le corps sans vie de sa fille arrivait au Cameroun le vendredi 11 novembre dans la journée. Curieusement, la dépouille arrive quelques heures plus tôt dans la nuit du jeudi 10 novembre. « Ils ont l’idée de nous duper et d’aller enterrer le corps de notre fille n’importe où et n’importe comment. Nous sommes dans le désarroi total » a expliqué Augustin Fogué à Equinoxe TV.

Après une première altercation entre les deux familles (celle de l’épouse et celle de l’époux) dans la zone aéroportuaire de Nsimalen, les familles vont être refoulées par les forces de l’ordre. Le cortège funèbre mis en place par Simon-Pierre et ses proches est pris en chasse par le père d’Evelyne et ses proches. Le corbillard sera finalement intercepté à l’entrée de la ville de Yaoundé au lieu-dit Tradex Ahala. Le cercueil sera récupéré par Augustin Fogué et conduit d’ans une morgue de la place aux fins de l’organisation des funérailles à Bandjoun dans la région de l’ouest et non plus à Makak.

Le mari désormais veuf est accusé par sa belle famille d’avoir annoncé un faux programme des obsèques et d’avoir voulu inhumer le corps de son épouse à l’insu des proches de la défunte. Pourtant annoncé au Cameroun, Simon-Pierre est introuvable. Evelyne Bakam était la mère de trois enfants issus de son mariage d’avec Simon-Pierre Njock