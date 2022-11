CAMEROUN :: Horizon 2025: 300 responsables du Mrc Ouest se mettent à l’école des stratégies :: CAMEROON

La standardisation des réunions et rapports des organes tout comme la mobilisation et le développement du parti sont les deux points sur lesquels les militants du Mrc ont réfléchi en atelier.



« Notre objectif, c’est le changement dans ma paix et par les urnes ». Cette expression constitue le credo de l’ensemble des militants de la Fédération régionale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(Mrc) à l’Ouest. Pour ce, toute la journée du samedi 13 novembre dernier, ils sont entrés en conclave dans une salle perché sur le sommet du Mont Saint Jean Ndiangdam-Bafoussam pour réfléchir sur « Amélioration des méthodes d’intervention et appropriation des défis stratégiques en vue des échéances électorales à venir ». Des communications et des exposés soutenus ont meublé les travaux de cette assemblée convoquée par André Marie Tassa.

L’uniformisation de la gestion

Serges Branco Nana, ex détenu politique, handicapé à la jambe suite à un accident, a ainsi tenu a fait le déplacement de Bangangté pour Bafoussam ce samedi 13 novembre 2022. Au bout d’une journée marathon, il manifeste son adhésion à l’initiative portée par le bureau de la Fédération régionale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc) à l’Ouest. « Au-delà du terrain, le parti doit se manifester par une administration régionale forte », soutient-il. Le président de la Fédération communale du Mrc à Bangangté salue le fait que l’équipe conduite par Me André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la Fédération régionale du parti de Maurice Kamto, entend mettre l’accent sur « une gestion harmonieuse des structures du parti avant les prochaines échéances électorales ». Au cours de cette réunion en assemblée des structures de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest, la modernisation du fonctionnement du Mrc à l’Ouest a été actée. Me André Marie Tassa a précisé qu’être secrétaire de Fédération communale n’implique ou ne garantit pas une prochaine investiture en qualité de candidat tête de liste ou de candidats maire lors des prochaines consultations électorales. « Il faut mouiller le maillot et faire montre de discipline pour pouvoir se démarquer lors de l’évaluation du fonctionnement des structures du parti à la base. Si un responsable local est incapable de produire un rapport de réunion dans les délais, il vaut mieux qu’il renonce à sa qualité de militant. Le canevas conçu par la direction du parti facilite les choses», déclare le secrétaire de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest. La standardisation des réunions et rapports des organes tout comme la mobilisation et le développement du parti sont les deux points sur lesquels les militants du Mrc ont réfléchi en atelier. Pour ce, un ensemble de résolution a été voté par les participants à cette réunion en assemblée. Il s’agit notamment de l’uniformisation de la gestion de la trésorerie dans la région de l’Ouest.

Sur le sentier de l’alternance pacifique



Une option partagée par le Pr Maurice Kamto, leader national de cette formation politique. Intervenant à distance par vidéo, l’ex numéro 2 à l’élection présidentielle de 2018, a salué cette initiative qui a mobilisés tous les responsables des quarante fédérations communales, des huit fédérations départementales et de la fédération régionale de l’Ouest. Il a exhorté les militants du département du Noun a véritablement se mettre au travail pour une véritable structuration. M. Siaka, responsable de la Task Force du Mrc à l’Ouest a rendu sa copie portant sommier du Mrc à l’Ouest. Il a demandé à chaque responsable communale de poursuivre ce travail de maillage des circonscriptions électorales placées sous leur direction. Roger Dafem, secrétaire régional à l’inspection et à l’évaluation ou Christophe Fotso, le trésorier régional du Mrc, ont insisté que les exigeants et les délais soient respectés en matière de rapports financiers ou administratifs. Elie Ngompé Fotso, secrétaire régional chargé des opérations électorales et référendaires a conseillé les uns et les autres à l’appropriation du code électoral afin que le Mrc se maintienne sur le sentier de l’alternance pacifique.