Il faudrait bien que quelqu’un explique aux camerounais pourquoi déclarer que le Cameroun va gagner la Coupe du monde est la chose la plus importante que j’ai entendu dans l’histoire de la participation d’une équipe africaine en Coupe du monde.

Jamais personne n’avait osé le déclarer , pas seulement pour fuir les railleries des médias occidentaux, mais parce que l’africain se comporte comme si on l’avait programmé pour avoir les limites là où les autres doivent aller plus loin. Une sorte d’accompagnateur qui est juste content du privilège qu’on lui donne d’effectuer le voyage sans plus.

Lorsque j’ai entendu ces mots du Président de la Fecafoot, j’ai poussé un ouf de soulagement parce que le logiciel de perception était entrain d’être modifié.

Regardez juste autour de vous. Les médias se comportent comme si ce que les autres font étaient de la sorcellerie. Les médecins qui ont été dans les mêmes écoles que ceux qui soignent en Europe et ailleurs, certains étant meilleurs qu’eux, ils se comportent une fois dans nos hôpitaux, comme si les autres avaient suivis certains cours où eux étaient mis hors de la salle. Et à chaque fois tu entends les attitudes défaitistes du genre : « On n’est pas ici à mbeng… nous n’avons pas leurs moyens ». Avant d’aller faire la formation de commentateur de match, j’étais convaincu que ceux qui le faisaient à Canal+ et ailleurs, avaient des gens qui leur dictaient ce qu’ils disaient, tellement je trouvais cela beau et incroyable. Quand j’ai fini la formation, j’étais meilleur que beaucoup. Et seulement en utilisant mes connaissances comme ils le font. Alors, ce que les autres font, nous pouvons le faire aussi.



Pourquoi déclarer que le Cameroun va gagner la Coupe du monde? Parce qu’on ne doit pas aller à un examen en proclamant son échec , autant ne pas y aller. Parce que déclarer à ton adversaire qui reconnaît être plus fort que toi que tu vas le battre, le fait douter et le fait paniquer. Avant de continuer, je vous raconte une anecdote des Lions Indomptables en 90 à la Coupe du monde. Lorsqu’ils vont affronter l’Angleterre en quarts, chacun avait déjà arrangé son sac pour le retour au Cameroun. Il leur a manqué cette ambition de faire mieux, parce que dans leur esprit, ils avaient déjà beaucoup fait. Et c’est dans cette euphorie que menant par deux buts contre un, personne n’a eu la lucidité de gérer cette incroyable émotion. Si on y était allé avec l’ambition de gagner, on aurait pris la mesure de ce qui était entrain de se passer. Pour la première fois, un pays africain annonce qu’il va gagner la Coupe du monde. C’est peut-être anecdotique, mais ça brise la glace d’un logiciel, programmé pour rappeler que le bout du voyage était pour des « élus ».



Le seul problème, c’est que cette annonce ne doit pas tromper les joueurs sur leur niveau et les entraîneurs sur le chantier immense. Ce n’est pas une déclaration prophétique. C’est une annonce destinée à mettre fin à une colonisation mentale qui régule les ambitions africaines dans le sens inversé de la performance. Oui, le Cameroun va gagner la Coupe du monde et cela n’a pas forcément quelque chose à voir avec les résultats de terrain. Mais ceux qui sont sur le terrain doivent comprendre qu’il est l’heure de sonner les carillons de la révolte. Que Dieu vous bénisse.