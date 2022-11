CAMEROUN :: Douala, ville égout? Lettre ouverte d’un citoyen au Super maire :: CAMEROON

Monsieur le super maire ...Le terme Super greffé a votre nom de fonction nous faisait rêver d’une nouvelle vision , d’un changement de cap et de la prise de nouvelles actions pour l’amélioration de la ville de douala qui nous est si cher en tant que porte d’entrée du Cameroun et même sur le plan économique capitale économique de l’Afrique central eu égard au nombre de pays qui s’y sont connecter pour leur importation et exportation .



Monsieur le Maire , je vous rédige cette lettre avec les doigts mouillés de larme , larme parce que Douala est le contraire de ce qu’on aurait pensé avoir en 2022.

Le constat après 2 ans de votre magistère est amer , révoltant , affreux, inquiétant et la liste est loin d’être exhaustive. Bref Douala va mal !

MONSIEUR LE SUPER MAIRE , savez-vous que votre ville est désormais la capitale mondiale du désordre urbain par excellence ou chacun s’installe ou il veut sur le trottoir pour mener son activité , motos et autre usagers roulent à contre sens et violent les feux sur le regard des policiers pourtant chargés de réguler . bref monsieur le maire, votre ville est une cité sans foi ni loi . que faite vous dans votre bureau pour ne pas agir cher monsieur ? Que pensez-vous de l’image que votre ville renvoie aux éventuels touristes ?

Un autre scandale dans votre ville Mr le maire est celui de hygiènes et assainissement.



Savez-vous que Douala est devenu un égout géant qui menace non seulement le Cameroun mais toute l’Afrique centrale si une éventuelle épidémie venait à s’y déclencher.



La défécation a l’air libre et les urines sont quasi normales dans la ville de Douala.

Monsieur le maire , savez-vous que ce qu’on appelle dans votre mairie lit filtrant au bois des singe ou les camions vidangeurs payent 1500 fcfa à votre administration à chaque passage pour aller déverser les boue de vidanges de toute la ville et des villes environnantes est une bombe à retardement au porte de votre ville , ce site dont on a échoué dans la conception et la réalisation d’un bassin de lagunage est une véritable honte pour votre ville et pour le Cameroun entier .

Je vous invite à y faire un tour et à comprendre très vite que cette taxe de 1500 fcfa par camion par passage est une taxe purement illégale car on ne saurait payer l’Etat pour aller polluer l’environnement : une véritable absurdité !



Que dire des toilettes publiques dans votre ville Mr le maire ?

La situation de ce côté n’est guère reluisante au regard des images que nous mettons à votre disposition .

Un projet de construction de 20 boxes de toilettes publiques dans votre ville a été lancé par la DSECV( département de la santé , environnement et cadre de vie ) un département de votre institution , le projet a été réalisé par l’entreprise genelcam pour un cout total de 230 millions de fcfa ( deux cent trente millions de franc) à ce jour les 20 toilettes publiques d’un autre genre n’ont jamais été mises en service et d’autres sont déjà hors service ( voir image )



Même pendant la Can 2021 , vos services n’ont pas cru bon de mettre cela ne serais ce qu’au service de nos hôtes , et les images que nous vous montrons ont circulées quelque temps après la can2021 dans un media en ligne en Algérie pas pour polir l’image de notre cher et beau pays à ce que je sache. Monsieur le maire pourquoi tout cela dans votre ville ?

Monsieur le maire savez-vous que ses toilettes publiques d’un autre genre noircissent l’image de votre ville de la plus grave des manières ?



Alors qu’attendez-vous pour ouvrir une enquête contre ce département chargé de boucler ce projet qui est aujourd’hui à l’abandon ?( Kotto immeuble, rond point marché central , entree tunnel Ndokoti venant de Ndogsimbi ect….)



Monsieur le maire , voulez-vous bien ouvrir cette enquête contre la DSCEV et dire enfin aux contribuables camerounais dont nous sommes a quoi aura servi 230.000.000 fcfa pour que la ville de Douala se retrouve noyée jusqu’à ce niveau dans les matières fécales à ciel ouvert ?

Monsieur le maire au regard de out ce qui précède qui est loin d’être exhaustif , nous vous prions de frapper du poing sur la table et de mettre de l’ordre dans votre ville car vous avez toutes les manettes en main, il faut seulement les manipuler



Sortez nous les décrets municipaux au besoin chaque jour pour réguler votre ville qu’elle retrouve son éclat d’antan et qu’elle donne envie aux touriste d’y revenir et non de dire au revoir au Cameroun au premier passage car votre économie locale en est tributaire .

Images vérifiables aux points suivants :

-Kotto immeuble

-Rond point marché central

-Entrée tunnel Ndokoti venant de Ndogsimbi