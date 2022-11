CAMEROUN :: Non-sélection de Michel Ngadeu: Un journaliste s'en prend à Jean Lambert Nang et à la Fecafoot :: CAMEROON

"Vos balivernes me dégoûtent", ainsi est titrée la tribune libre de Joseph Essama, journaliste à l'hebdomadaire Défis Actuels, et paraissant à Yaoundé au Cameroun.

Lisez plutôt !

Sur la base des ragots colportés par un scabreux homme politique dont le seul fait d’arme est d’avoir menti sur son propre parcours, des retraités, à la moyenne d’âge de 60ans, se sont assis hier dimanche, au cours d’un programme diffusé par la chaine Vision 4, pour raconter des vertes et des pas mûres sur l’affaire de l’international Michael Ngadeu recalé de la liste du mondial par les manigances du Staff technique des Lions indomptables et ses démembrements.

Tout d’abord la thèse selon laquelle, Michael Ngadeu a été exclu du groupe pour en être venu aux mains avec son coéquipier Zambo Anguissa, est incongrue et ridicule. Au cas même où il y aurait eu bagarre entre les deux joueurs, choisir de se débarrasser d’un joueur, plutôt que d’imposer une discipline au groupe démontre que les personnes en charge de la discipline au sein des Lions Indomptables n’ont pas assez d’étoffe pour maintenir la discipline au sein du groupe. De ce point de vue ces personnes devraient tout simplement être limogées pour manquement grave à leur responsabilité.

Sur le même sujet, j’ai entendu Jean Lambert Nang, toute honte bue, affirmer qu’il y a effectivement eu bagarre entre Ngandeu et Zambo lors du match opposant le Cameroun au Burundi.

Selon l’ancien commentateur, personne n’aurait vu cette vidéo du fait que « les réalisateurs suivent certaines consignes pour ne pas transmettre ce genre d'images qui portent atteintes à l’éthique du jeu ». Une autre affirmation à la fois mensongère et risible.

Jean Lambert Nang qui a été commentateurs de matchs pendant plusieurs décennies n'ignore pas que l'histoire du football contemporain, même celle des Matchs des Lions indomptables, est bondée des scènes de bagarres entre des coéquipiers ou des adversaires, filmées et diffusées.

La scène que Jean Lambert Nang essaye de détourner à ses fins, s'est déroulée lors du match entre le Cameroun et le Burundi, Franck Zambo Anguissa reçoit un violent tacle d’un défenseur Burundais, à la 60 e minute 39 secondes. Le milieu offensif camerounais reste au sol pendant quelques secondes avant de se lever pour suivre son « agresseur ». Il est stoppé par deux de ses coéquipiers Vincent Aboubakar (10) et Karl Toko Ekambi (12). A l’ère des réseaux sociaux et de la télévision numérique, qu’un journaliste de la trempe de Jean Lambert Nang vienne à relater une bagarre imaginaire donne à réfléchir. On supposerait qu’à la coupe du monde 90, avant la libéralisation du paysage audiovisuel, ce monsieur annonçait des buts qui n’avaient jamais été marqués.

Objectivement qui peut penser qu’après cette bagarre supposée entre les deux coéquipiers, que l’arbitre n’ait rien dit, qu’aucun journaliste présent n’ait fait une brève dessus et que la Fecafoot qui est prompte à sanctionner des jeunes jouant au "pistolet" n’ait pas réagi ?

Toutes ces tentatives de manipulations montrent clairement que Michael Ngadeu a été recalé pour des raisons qui, si elles sont connues, mettraient en difficulté certains dirigeants du football Camerounais.

On se souvient que lorsqu'il y a eu le problème Choupo, la toile avait été inféodée par les mêmes intox, comme quoi Choupo Motsing ne s’entendait pas avec Zambo Anguissa, les experts en manipulation ont même fait un montage pour dire comment les deux joueurs se détestent. Il a fallu une sortie médiatique de son agent pour qu'on comprenne que c'était une fausse information.

L’équipe dirigeante du football camerounais doit apprendre à défendre ses choix, plutôt que de se servir de certains communicants pour manipuler l’opinion.