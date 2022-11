MONDE ENTIER :: Repenser l'argent - Comment le Bitcoin pourrait aider les pays en développement :: WORLD

Le Bitcoin a amené le monde à revoir le concept de l'argent. Cet article explique comment cette technologie révolutionnaire pourrait aider les pays en développement.

Le Bitcoin est en train de changer notre façon de voir et de penser l'argent. Lorsque la COVID-19 a contraint de nombreux gouvernements à adopter des politiques de confinement rigoureuses, de nombreuses entreprises se sont tournées vers la monnaie numérique. De plus en plus de personnes ont commencé à utiliser le Bitcoin pour payer des biens et des services. D'autre part, de nombreuses entreprises ont commencé à accepter les paiements en Bitcoins.

Comprendre le Bitcoin

Le Bitcoin est une monnaie numérique. C'est une monnaie qui n'existe que virtuellement. Vous ne pouvez pas tenir les Bitcoins dans vos mains ou les déposer dans une banque. C'est la principale différence avec la monnaie fiduciaire traditionnelle. Alors que vous pouvez conserver et déposer la monnaie fiduciaire traditionnelle à la banque, vous ne pouvez posséder et utiliser les Bitcoins que virtuellement.

Le Bitcoin est également une monnaie décentralisée. Le gouvernement agit comme un intermédiaire par le biais de la banque centrale et d'autres banques commerciales avec la monnaie fiduciaire traditionnelle. Le gouvernement peut décider d'augmenter le nombre de dollars en circulation en en imprimant davantage. Le Bitcoin n'a pas de telles autorités centrales ou de tels contrôles. Aucun gouvernement ou banque ne contrôle le Bitcoin car il utilise la technologie blockchain.

Le Bitcoin est également un actif numérique pour le trading. Comme les individus tradent des actions, des obligations et de l'or, le Bitcoin offre aux investisseurs une nouvelle façon d'investir.

Avantages du Bitcoin pour les pays en développement

Si les pays en développement adoptent de plus en plus le Bitcoin, c'est notamment en raison des avantages potentiels qu'il offre. Les avantages potentiels du Bitcoin vont de la fourniture d'une alternative de paiement à la possibilité d'effectuer des transactions plus rapides, plus sûres et moins chères.

Faire face à l'inflation

Le Bitcoin peut aider les pays en développement à faire face au problème de l'inflation. L'inflation est un problème courant qui touche ces pays. L'inflation implique une augmentation générale des prix. Avec des taux d'inflation élevés, de nombreuses personnes dans les pays en développement ne sont pas en mesure d'acheter les articles les plus élémentaires comme la nourriture et de payer les soins de santé.

Les pays en développement peuvent utiliser efficacement les Bitcoins pour éviter une hausse rapide de l'inflation. Comme les dynamiques économiques ou politiques locales n'affectent pas le prix du Bitcoin autant qu'elles affectent les monnaies locales, cela signifie que le Bitcoin peut être une excellente alternative à la monnaie locale. Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela et dans d'autres pays en développement souffrant d'inflation.

Accroître l'inclusion financière

De nombreuses personnes et entreprises dans les pays en développement n'ont pas de compte bancaire. Et cela rend l'accès aux services et avantages financiers tels que les capitaux et les prêts presque impossible. Le Bitcoin offre une excellente solution à ce problème en raison de sa nature et de sa structure.

Le Bitcoin est facile à utiliser. Toute personne disposant d'un téléphone portable ou d'un accès à Internet peut utiliser le Bitcoin. Il n'y a pas plusieurs exigences, comme avoir certains documents pour utiliser le Bitcoin. Le cas est différent pour les banques traditionnelles, où vous avez besoin de documents appropriés et d'autres nécessités pour ouvrir un compte bancaire. Et cela fait du Bitcoin la solution parfaite pour une faible inclusion financière.

Lutte contre la corruption

De nombreux pays en développement souffrent de la corruption, qui détourne beaucoup d'argent et de ressources des coffres publics. L'une des raisons pour lesquelles la corruption prospère est le manque de transparence. Par exemple, de nombreuses personnes ne sont pas au courant des contrats gouvernementaux et ne peuvent pas les suivre. Avec le Bitcoin, il y a plus de transparence dans les transactions.

La technologie blockchain permet à quiconque, y compris aux agences de lutte contre la corruption, de retracer facilement toutes les transactions. Si le gouvernement alloue de l'argent pour les routes, les autorités compétentes peuvent le suivre pour détecter tout détournement ou activité de corruption.

Conclusion

Le Bitcoin pourrait aider les pays en développement de nombreuses façons. Il pourrait résoudre les problèmes d'inflation et de faible inclusion financière. De plus, le Bitcoin pourrait améliorer la transparence dans les pays où les niveaux de corruption sont ridicules. Ainsi, cette crypto-monnaie a un grand potentiel dans ces économies.