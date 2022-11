MONDE ENTIER :: Les mineurs de Bitcoins surmonteront-ils le krach des crypto-monnaies de 2022 ? :: WORLD

Avec des prix du Bitcoin toujours bas suite au krach cryptographique de 2022, les mineurs de Bitcoins ont perdu beaucoup. Mais ils vont en surmonter les effets, comme l'explique cet article.

Le Bitcoin a perdu une part importante de sa valeur en 2022. À un moment donné en novembre 2021, le Bitcoin a atteint un sommet historique de plus de 65 000 dollars. Mais peu après, le prix a commencé à chuter, et de nombreux analystes ont lié cela au récent krach cryptographique. Pour la plupart des investisseurs en crypto, un krach cryptographique n'est pas une bonne chose.

Avec le récent krach des crypto-monnaies, de nombreux investisseurs en Bitcoins ont vendu leurs Bitcoins. Et cela ne s'est pas seulement manifesté chez les traders Bitcoin typiques, mais a également affecté les mineurs de Bitcoin. Le minage de Bitcoins consiste à générer de nouveaux Bitcoins qui entrent en circulation. Il est extrêmement énergivore et utilise des ordinateurs de pointe. Investir dans le minage de Bitcoins n'est pas bon marché.

Malgré la consommation d'énergie et le coût élevés, le Bitcoin attire toujours de nombreux investisseurs. Alors que de plus en plus de mineurs et d'utilisateurs ont vendu leurs Bitcoins lors du récent krach, des acheteurs optimistes se sont précipités pour acheter la crypto-monnaie.

Impact du krach des crypto-monnaies sur le minage du Bitcoin

Un krach de la crypto-monnaie a des répercussions négatives importantes sur les mineurs de Bitcoins. Lors du récent krach, les mineurs ont vendu plus de Bitcoins qu'ils n'en ont généré. Ce n'est pas la stratégie habituelle des mineurs de vendre leurs Bitcoins.

En général, les mineurs de Bitcoins conservent (HODL) la plupart des Bitcoins qu'ils génèrent. C'est parce qu'il y a une attente généralisée de hausse des prix. Lorsque les prix augmentent, les mineurs peuvent vendre pour faire plus de profits. Mais cela change en cas de krach cryptographique.

Pendant un krach cryptographique, la valeur des crypto-monnaies diminue considérablement. Lors du récent krach, par exemple, les crypto-monnaies ont perdu environ un trillion de dollars en valeur. Le Bitcoin a subi une perte importante, son prix passant sous la barre des 20 000 dollars après avoir atteint un sommet de plus de 65 000 dollars vers la fin de 2021.

Les mineurs de Bitcoins surmonteront-ils le récent effondrement ?

Avant de comprendre si les mineurs de Bitcoin surmonteront le récent krach cryptographique, il est essentiel de prendre du recul et d'observer l'historique des baisses. Le Bitcoin a connu de multiples krachs cryptographiques depuis sa création. En 2011, le prix du Bitcoin est passé de 32 dollars à 0,01 dollar. Et cela a marqué un déclin de plus de 9 %. Pourtant, il s'est redressé en 2013.

En 2018, le Bitcoin a également connu un autre krach majeur. Il a perdu 60% de sa valeur, passant d'un maximum de 20 000 $ en 2017 à un minimum de 3 200 $ à la fin de l'année. Même en 2021, le prix du Bitcoin a dégringolé de plus de 63 000 dollars en avril à environ 29 000 dollars en trois mois.

L'histoire des krachs de crypto-monnaies nous montre qu'ils ne sont pas permanents. Ils ont tendance à se terminer en quelques mois ou quelques années. Pour les mineurs de Bitcoin, cela signifie qu'ils peuvent également surmonter le dernier krach de la crypto-monnaie. Les prix du Bitcoin ont déjà montré des perspectives positives après être passés d'un plancher d'environ 19 000 dollars à un plafond de 22 000 dollars. Cela donne de l'espoir et un élan pour poursuivre le minage.

Plus de consolidation

Les mineurs de Bitcoin peuvent également surmonter le récent crash cryptographique en se consolidant. La consolidation dans l'industrie se traduira par des mineurs plus grands mais moins nombreux. Cela réduira la concurrence et rendra les opérations moins stressantes pour les mineurs moins nombreux. En outre, la consolidation permettra aux mineurs de rassembler leurs ressources et de renforcer leurs capacités et leur efficacité.

Conclusion

Le récent krach des crypto-monnaies a eu des répercussions négatives sur les mineurs de Bitcoins. S'il se prolonge, il sera plus difficile pour les mineurs de le surmonter. De nombreux mineurs ont déjà vendu leurs Bitcoins à cause de la crise. Mais l'histoire montre que la chute prendra fin et que les mineurs de Bitcoins se rétabliront.