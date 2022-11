CAMEROUN :: Atanga Nji accusé de requérir l'arrestation du journaliste Serge Alain Ottou :: CAMEROON

C'est du moins ce que fait savoir l'activiste camerounais, Boris Bertolt. Selon ce dernier, Paul Atanga NJI le camerounais de l'Administration territoriale, projette de faire arrêter le journaliste Serge Alain Ottou d'Equinoxe Télévision, une chaîne de télévision à capitaux privés et dont la direction générale se trouve à Douala la capitale économique du Cameroun.

" ATANGA NJI sait qu'il n’est plus dans les bonnes grâces de Paul Biya. Lui qui disait à qui veut l’entendre qu’il est le protégé de l’homme à la punk ( Ferdinand Ngoh Ngoh le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, NDLR) voit le danger et veut abattre ses dernières cartes", fait savoir l'activiste exilé en France.

À en croire Boris Bertolt, Paul ATANGA NJI a encore pris pour prétexte, le Mouvement pour la Renaissance ( MRC) de Maurice Kamto, afin de réduire au silence, un journaliste qu'il estime proche du parti du célèbre avocat et Professeur agrégé de droit public.. Aux dires des observateurs du landerneau politique camerounais, le nom de l'opposant radical au régime quarantenaire de Yaoundé, est un bon tremplin au sein de l'établisment, et un motif de promotion sociale pour plusieurs fonctionnaires et entrepreneurs politiques.

"Ainsi, Atanga Nji a demandé au délégué régional de la police du Littoral, le commissaire ESSOGO et au commandant de la légion de gendarmerie du Littoral, Pierre Aimé Bikelé, de faire arrêter le journaliste vedette d’Equinoxe TV, Serge Alain Ottou. Paul Atanga Nji argue Que Serge Alain Ottou est contre le gouvernement ainsi que la chaîne de télévision Equinoxe, présentée également comme proche du MRC. Le commissaire ESSOGO, ainsi que le colonel Pierre Aime Bikelé ont demandé un document écrit qui leur demande d’arrêter Serge Alain Ottou. Paul Atanga Nji n’a toujours pas envoyé le document ", peut-on lire sur le mur Facebook de l'activiste des réseaux sociaux.