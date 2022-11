GUINÉE :: Cérémonie d'hommage à Félix Roland Moumié: Veillée d'armes à Kaloum :: GUINEA

Alors que la cérémonie en hommage à l'illustre leader indépendantiste camerounais se déroule en Guinée ce mardi, les organisateurs rappellent qu'il ne s'agira pas de vulgariser un sentiment anti-français.

Communiqué officiel: 62ème CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ASSASSINAT DU Dr FELIX ROLAND MOUMIE

Conakry, 15 novembre 2022, lors de la cérémonie publique de dépôt de gerbe de fleurs, nos associations et de nombreuses personnalités de la diaspora africaine ont informé les autorités guinéennes par voie de courriers officiels de notre engagement à honorer une grande figure de la lutte d’indépendance africaine, le Docteur Félix Roland Moumié, Président de l’UPC (Union des Populations du Cameroun) dont la tombe se trouve depuis 1960 au cimetière de Kaloum Boulbinet à Conakry, avec l’accord du Feu Président Ahmed SEKOU TOURE, Président de la République de Guinée à cette époque.

Partant du point de rassemblement fixé à la RTG Boulbinet, nous observerons une marche lente en direction du cimetière. Une fois installé à cet endroit, après exécution des hymnes nationaux camerounais et guinéen, s’en suivront une série de discours en hommage à l’illustre disparu. Le cadre de ces allocutions sera axé sur la vie du nationaliste, son combat, sa vision du panafricanisme, des témoignages autour de la présence des membres de l’UPC en Guinée, et l’héritage laissé pour les peuples africains. La tenue de cette cérémonie marque un pas important dans la prise de conscience des africains sur les luttes menées par nos héros en faveur de nos libertés. Nous nous inscrivons dans une démarche apolitique et républicaine. Ce ne sera pas le lieu de vulgarisation du sentiment anti français car il n’est pas question de vengeance, mais de reconnaissance à travers la préservation de la mémoire autour de cette partie regrettable de notre histoire commune.

La Mairie de Kaloum entend apporter son soutien à cet évènement, à travers une forte mobilisation sociale, administrative et matérielle. Cet appui multiforme de l’autorité communale laisse une empreinte indélébile dans notre volonté de création d’un partenariat stratégique avec la FONDATION MOUMIE basée à Bruxelles.

Si vous désirez des informations sur cette cérémonie d’hommage ou d’ordre général de notre association, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Gael DJOMO.

Téléphone : +224 629 33 61 46 / +224 660 75 68 71 Courriel : gaeldjomo1987@gmail.com , porte-parole de la fondation. Vous pourrez interviewer par téléphone ou par face à face, nos participants à cette activité. Nous pouvons également vous adresser des photos des différentes interventions.

Fait à Conakry, le 14 novembre 2022

Pour le porte-parole, DJOMO DEFFO Gael

Le Président du Comité d’Organisation, Professeur Franklin NYAMSI Wa Kamerun

Le Secrétaire Exécutif du Comité d’Organisation, Marcel TCHANGUE