CAMEROUN :: Concours national sur l'inclusion financière des jeunes : Le MINJEC et VISA récompensent les meilleures œuvres :: CAMEROON

Dans le cadre de l’éveil de la conscience des jeunes africains en général et ceux du Cameroun en particulier sur l’éducation financière comme vecteur de développement économique et social, le trio Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique, VISA et UBA a lancé un concours national des jeunes de 18 à 35 ans sur l'art et la littérature sur l'utilisation responsables de l'argent. Le couronnement de cet appel à candidature a vu le 9 novembre 2022, la cérémonie de remise des prix aux lauréats à l’hôtel Mont Fébé à Yaoundé au Cameroun.

En rappel, cette compétition se tient dans la poursuite des activités de la première édition de la Semaine Mondiale de l’Argent de mars 2022, le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique voudrait inculquer dans l'esprit des jeunes la responsabilité sur la manipulation de l'argent. C’est dans ce sens que le concours a été organisé sur le triangle national. L’observatoire National de la Jeunesse, bras séculier du MINJEC a supervisé cet appel à candidature sur la création artistique sous le thème « Construisez votre avenir, soyez intelligent avec l’argent ».

Parmi les œuvres reçues, 15 ont été sélectionnées pour la compétition finale. Ainsi les Commissions régionales ont classé en 5 catégories à savoir : peinture, œuvre musicale, œuvre cinématographique, œuvre audiovisuelle et œuvre littéraire. Quinze d’entre elles ont été retenues pour la pertinence de leur message sur l’utilisation raisonnée de l’argent. Leurs auteurs ont ensuite été conviés à Yaoundé pour un pitch final devant le Grand Jury, constitué des représentants du secteur public et privé du domaine des finances. Dans le même sens de sensibiliser les jeunes aux questions financières, les lauréats ont également bénéficié, grâce au soutien des experts de UBA Cameroun : partenaire local de VISA, de séances de coaching et de formations spécialisées.

Le Secrétaire Permanent de l’Observatoire National de la Jeunesse, Représentant personnel du ministre de la Jeunesse et ses partenaires au rang desquels VISA et UBA Cameroun, ont remis des récompenses aux jeunes artistes distingués lors des délibérations. Un prix de chaque catégorie a été remis aux trois gagnants, ainsi qu’un Prix Spécial du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique.

La jeunesse a pris cette opération à bras le corps au-delà de la créativité d’une génération, c’est surtout sa qualité de réflexion autour du thème de l’argent que les organisateurs ont souhaité valoriser cette question qui touche la jeunesse. Les œuvres produites vont ainsi permettre d’élaborer des outils de sensibilisation, capables de servir de leviers pour le changement des comportements en matière financière. Ce concours s’intègre donc pleinement dans la réalisation des objectifs du gouvernement et de son partenaire VISA : former des acteurs économiques responsables, capables de contribuer à la croissance du bien-être des populations au Cameroun.

Les lauréats immortalisent leur moment clé autour d'une photo de famille

Déclaration de M. Ismahill DIABY, Directeur Général Afrique de l'Ouest et Centrale Visa. « L'engagement de VISA en faveur de l’éducation financière pour tous, partout, s'étend sur plus de deux décennies, et ce que nous avons appris au cours de notre quête, c'est que combler le fossé des connaissances ne peut être la seule responsabilité des éducateurs. Les dirigeants financiers, en tant qu'agrégateurs de connaissances de l'industrie, doivent travailler ensemble pour s'assurer que les jeunes générations acquièrent des compétences pratiques et fondamentales de gestion de l'argent ».

Dans son secteur, VISA est l’un des leaders mondiaux des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. La mission est de connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Pour plus d’informations, www.visa.com. L'obtention de la carte VISA se fait sur souscription (formulaire/contrat) dans les points de distribution de carte avec une validité de 2 ans. En se rendant dans les banques, microfinances agréés.

Les résultats du Concours National d’Art et de Littérature sont consultables en ligne sur le site www.visa.cm (info à vérifier), sur le site de l’événement www.onjcameroun.cm, ainsi que sur les fora du MINJEC et de l’OCDE.