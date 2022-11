CAMEROUN :: Startimes : Offre imbattable pour une fin d’année exceptionnelle ! :: CAMEROON

C’est noël avant l’heure chez StarTimes. L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique vous emmène pour cette fin d’année dans un voyage d’émotions avec une très grande promotion. Jusqu’au 31 décembre 2022, StarTimes propose une offre imbattable: le kit complet avec 01 mois inclus au bouquet Max est à 11.500 FCFA avec INSTALLATION GRATUITE.



« Cette fin d’année est assez particulière car nos abonnés vont vibrer au rythme de la plus grande compétition de football à travers nos bouquets. Nous savons que les Camerounais sont très attachés à la famille et il n’y a rien de tel que de se retrouver à Noël, enfants et adultes, autour de la télévision et de profiter d’un moment de joie avec des programmes divertissants et de qualité, » explique Hervé Fabien MABOM, Marketing and Pr Manager chez StarTimes Cameroun.



Les personnes ayant déjà un décodeur StarTimes ne sont pas lésés: une promotion sur les réabonnements est aussi en cours. Pour tout réabonnement de 02 mois ou plus à son bouquet, l’abonné bénéficie du bouquet supérieur (10 jours en plus si bouquet Max).

Du 20 novembre au 18 décembre, le meilleur du football à travers les Matchs, les temps forts, les interviews sont à vivre en direct et en HD sur les bouquets.

Les fêtes de fin d’année s’annoncent belles pour les jeunes, avec des contenus ludiques et divertissements en français comme en anglais. Des tout petits aux otakus passant par les adolescents, Startimes offre plus de plus de 10 chaînes jeunesses adaptées pour tous les âges avec comme but ultime de faire vivre la magie de noël à toute la famille.

Les inconditionnelles fans de Télénovelas, la nouvelle série Lune de sang, vous emmènent dans une aventure qui va décider de l’avenir de la planète. Entre histoire d’amour, héritage, guerre et domination, les téléspectateurs vont en avoir plein les yeux cette fin d’année.

Une chose est certaine, les fêtes seront belles et pour être de la partie, une seule chose à faire: acheter le décodeur starTimes profitez du meilleur de la télévision numérique.