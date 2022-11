CAMEROUN :: Des élèves surpris en pleine partouze à Sangmélima :: CAMEROON

Ils ont été retrouvés dans une habitation de fortune.

C’est dans un domicile inhabité dans la ville de sangmélima dans le département du Dja-et-Lobo au Sud que les faits se sont produits. Des voisins ont fait la découverte de plusieurs élèves du lycée classique, en état d’ivresse pour la plupart en plein ébats sexuels.

Les tenues scolaires jetées ça et là, de l’alcool, des préservatifs, de la drogue en quantité ont été découverts sur place.

Parmi ces élèves, certains étaient chargés de faire des vidéos de leurs moments de plaisir. L’on ignore pour quelle fin. Serait-ce un réseau pornographique ? Où alors une simple partie de plaisir sexuel pour ces jeunes gens? Autant de questions que se posent les voisins qui ont tôt fait d’appeler les forces de l’ordre. Une fois sur place, ces élèves ont été interpellés et conduits dans un commissariat pour exploitation.

Ce n’est pas la première fois que pareille découverte est faite avec comme acteurs des élèves. L’on se souvient encore du cas du lycée bilingue de Kribi, où pareilles scènes s’étaient produites. Ce qui avait même poussé la ministre des enseignements secondaires à faire une note indiquant que les élèves incriminés allaient poursuivre l’année scolaire dans une salle de classe spéciale où ils devaient être suivis afin de ne pas entraîner les autres dans leurs actions.

Mais cette mesure n’avait pas forcément porté de fruits puisque des cas similaires continuent d’être enregistrés dans les établissements scolaires à travers le pays. Il devient de plus en plus difficile de canaliser les jeunes gens dans les lycées et collèges, les enseignants ont interpellé les parents qui semblent pour certains avoir démissionné de leurs missions.