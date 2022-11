CAMEROUN :: Assemblée nationale : Comprendre les nominations au Cabinet de Cavaye :: CAMEROON

L’installation des hauts responsables nouvellement promus au Cabinet du président de l’Assemblée nationale à la veille de la très attendue session budgétaire de novembre 2022 intervient dans un contexte vicieux et vicié de la politique camerounaise et à l’heure où les camerounais ne savent plus à quel saint se vouer ou comment différencier le vrai du faux.

Après investigations, le Messager est à mesure d’affirmer que le mouvement de vaste amplitude observé au Cabinet du président de l’Assemblée nationale avec la nomination d’un conseiller spécial d’un conseiller technique et des directeurs étaient la face cachée de l’iceberg. En effet, selon les informations en notre possession, Cavaye Yeguie a sollicité courant février 2022 et obtenu de la présidence de la République, l’ouverture d’une enquête sur un certain nombre de faits dont des comptes rendus journaliers qui alimentaient la chronique sur les réseaux sociaux et dans les salons huppés de la capitale.

Près de six mois d’enquêtes donc pour démasquer les auteurs et commanditaires des ‘’fuites’ ’et des insinuations tendancieuses qui ont mis à mal l’image de l’Assemblée nationale, de son président Cavaye Yeguié Djibril et même du régime de Yaoundé. Concocté dans des officines aujourd’hui démasquées, l’inamovible homme de confiance du président Biya était peint sous un tableau des plus sombres. « Grabataire sénile » et « opposant de nuit » au président Biya, ces faits et gestes étaient épiés et faisaient l’objet de compte rendu sous fond d’appartenance à des bulletins de renseignements propres aux services de sécurité. Toujours selon notre source, la cible n’était pas tant le président de l’Assemblée nationale mais plus Paul Biya le chef de l’Etat en personne. Dans la bataille sans merci, pour la succession que se livrent les clans rivaux au sein de l’appareil de l’Etat, Cavaye Yeguie apparait comme un des derniers verrous avant l’assaut final sur le palais d’Etoudi pour y déloger Paul Biya renchérit notre source.

Discours improvisé

Les commanditaires se trouveraient aussi bien au sein du Gouvernement que dans d’autres instances dont le Rdpc levier politique du chef de l’Etat camerounais. Dans le viseur donc, tous ceux qui ne jurent que par Paul Biya à l’instar des « sécurocrate »s tels que Martin Mbarga Nguele le patron de la police, Yvo Descensio Yenwo le patron de la sécurité présidentielle ou encore Beko’o Abondo le commandant de la garde présidentielle. Les premiers indices des conclusions de cette enquête avaient été décelés au cours de la cérémonie d’installation des promus le 24 octobre 2022. Le très discret directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale qui présidait la cérémonie avait recommandé à ses nouveaux collaborateurs « travail bien sûr, discrétion et surtout loyauté. Je dis bien loyauté » avait-il martelé.

Sans sourciller, Boukar Abdourahim dans son discours « improvisé » va aussi indiquer que « ceux qui passent leurs temps à ternir l’image de l’institution, de son chef, de sa famille et de ses collaborateurs immédiats sur les réseaux sociaux vont bientôt rendre gorge ». Cette sortie de celui qui est considéré aujourd’hui comme étant le porte-voix de son mentor qu’il côtoie depuis plus de vingt années après avoir été son secrétaire particulier, son conseiller spécial et depuis cinq années son directeur de cabinet, était l’indicateur le plus probant que les carottes étaient cuites pour certains et d’autres seulement en sursis.

06 novembre 2022

Effacé volontaire des projecteurs en dehors des exigences protocolaires et politiques, Cavaye Yeguié reste énigmatique pour ses compatriotes malgré ses trente années de présidence à l’Assemblée nationale. Un record au perchoir qui ne semble pas près de s’achever sous le règne de Biya tant la loyauté du sphinx de Tokombéré a été prouvé et éprouvé. Au moment de sa prise de parole le 06 novembre dernier après trois jours de festivités dans son fief de Tokombéré pour donner un cachet singulier au 40ieme anniversaire de l’accession à la magistrature suprême du président Biya le novembre 1982, Cavaye Yeguié à davantage mis en orbite son loyal directeur de cabinet lorsqu’il a déclaré devant une foule en liesse : « que voulez-vous que je vous dise encore ? Mon directeur de cabinet vous a déjà tout dit ». La messe est dite. Les prochains mois seront sans doute révélateurs avec des surprises à l’Assemblée nationale et même au sein Gouvernement Allié fidèle de Paul Biya comme l’a décrit le magazine panafricain « Jeune Afrique » l’inoxydable Cavaye Yéguie Djibril semble déterminer à jouer sa partition jusqu’à la dernière note dans le bateau Cameroun visiblement en eaux troubles.