Comment la Russie pourrait utiliser une arme à impulsions électromagnétiques pour paralyser l’Ukraine.

Il y a un outil que Vladimir Poutine pourrait envisager : une frappe à impulsion électromagnétique tactique, ou EMP.

Ces armes conçues pour créer une puissante impulsion d’énergie qui court-circuite les équipements électriques tels que les ordinateurs, les générateurs, les satellites, les radios, les récepteurs radar et même les feux de circulation – pourraient désactiver d’un seul coup les infrastructures militaires et civiles de l’Ukraine et laisser le pays sans lumière, chaleur, communications ou transport.

Un EMP nucléaire relativement petit, facilement déployé à haute altitude par les missiles de croisière hypersoniques Zircon de la Russie, pourrait ne détruire aucun bâtiment ni tuer personne. Mais il pourrait désactiver définitivement les circuits électriques sur des milliers de kilomètres carrés de territoire ukrainien.

Pratiquement tous les équipements de défense déployés par les alliés de l’OTAN en Ukraine – tels que les radios, la navigation GPS et les drones aériens – dépendent de l’électronique, sinon pour les opérations, puis pour le déploiement, la maintenance et l’intégration.

Les effets électromagnétiques persistants d’une frappe pourraient détruire 90% des satellites au-dessus de la zone touchée en trois mois. Une telle frappe créerait un nouvel espace de combat qui annulerait la supériorité des systèmes d’information de l’OTAN.