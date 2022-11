ORDRE DES MÉDECINS DU CAMEROUN : POURQUOI LE PRÉSIDENT SORTANT NE VEUT PAS D'ÉLECTIONS... :: CAMEROON

Malgré les injonctions de la tutelle, le bureau sortant trouve des subterfuges pour ne pas organiser l'Assemblée générale élective. La tutelle a décidé de lui forcer la main)

C'est triste de le dire, mais c'est un fait. L'Ordre National des Médecins du Cameroun n'a plus de bureau légal et légitime depuis le mois de mars 2022. Le mandat du bureau sortant est forclos depuis ce mois de Mars. Malheureusement, aucune Assemblée générale élective n'a pu être convoquée pour la mise en place d'une nouvelle équipe. La faute à qui? Unanimement, les médecins membres de l'ONMC pointent un doigt accusateur sur le Président sortant de l'Onmc le Dr Guy Sandjon. " Il est le principal et même l'unique acteur de cet imbroglio. Régulièrement élu au mois de Mars, on ne comprend pas pourquoi à la fin du présent mandat il préfère utiliser des subterfuges afin que la tutelle proroge son mandat. C'est inadmissible" Fulmine un médecin.

A la réalité et selon nos sources, aussi bien l'ONMC qu'au Ministère de la Santé Publique, le Président sortant se plaît dans un bras de fer et même de défiance envers le ministre de la Santé Publique , après avoir constaté que le Dr Manaouda Manachie se refuse de jouer son jeu de " l'eternelisation" à la tête de l'ONMC. Le patron de la santé publique au Cameroun a comme le prévoit les textes, mis entre parenthèse les organes de gestion actuels ( les dépenses sont consignées...), la même tutelle a par une correspondance du 25 juillet 2022 demandé à l'équipe sortante de lui produire les listes des médecins à jour de leurs cotisations ( potentiels électeurs), une demande restée sans suite qui a poussé le même ministre à convoquer une réunion d'urgence avec les protagonistes mercredi dernier. Et une fois de plus, ni le Président sortant, ni son bureau ne se sont présentés à cette rencontre. " C'est de la défiance , c'est du mépris. Et jusqu'ici, l'ONMC a toujours eu des relations saines avec la tutelle, nous ne pouvons pas accepter cette attitude "'rebelle" du Président. C'est irresponsable..." Declare un autre médecin en colère.

Au ministère de la Santé Publique, l'on s'étonne de ce que la maison ONMC jadis si calme soit devenue un terrain de lutte et de désordre. " Pourquoi l'équipe sortante veut créer le désordre. L'ordre des médecins est l'instance faîtière en matière de Santé Publique et le gouvernement ne peut pas accepter ce désordre. La tutelle va prendre ses responsabilités...' Renseigne un cadre du Minsante. Et nous apprenons de nos sources que des dispositions particulières sont entrain d'être prises pour l'organisation le plus rapidement possible d'une Assemblée générale élective " Force restera à la loi, et il ne faut pas seulement que le Président sortant se fasse humilier par une mesure coercitive dans ce sens..." Conclut notre source. Affaire à suivre.