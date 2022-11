SUISSE :: Jour J-8, Qatar 2022 : La poule G du Cameroun qualifiée de groupe de la mort (selon Elo) :: SWITZERLAND

Quel sera le groupe de la mort du tournoi ? A cette question amusante et controversée en même temps l'institut Elo indique que le groupe G est le groupe le plus fort de la Coupe du monde de cette année, suivi du groupe E qui comprend deux des trois derniers vainqueurs (Espagne et Allemagne).

Les spécialistes de Elo attribuent en effet les meilleures notes moyennes Elo d’avant-tournoi par groupe pour la Coupe du monde 2022 dans l'ordre suivant:

GROUPE ÉQUIPES MOYENNE ELO

G Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun 1901 E Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica 1885 F Belgique, Croatie, Canada, Maroc 1868 C Arabie saoudite, Argentine, Mexique, Pologne 1849 D France, Danemark, Australie, Tunisie 1846 B Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles 1831 H Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana 1816 A Pays-Bas, Équateur, Sénégal, Qatar 1808

Le système de notation Elo est une méthode spéciale de mesure de la qualité utilisée dans divers domaines. Il porte le nom de son créateur le professeur de physique américain d'origine hongroise Arpard Elo.