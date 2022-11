ESPAGNE :: DJ BAHATE, UN MONSTRE AUX PLATINES SE DÉVOILE À BILBAO LORS DE LA GRANDE NUIT AFRICAINE :: SPAIN

S'il y'a des Disck Jockey en Europe qui savent mettre le show, voilà un qui en une soirée, vous fait transpirer.

Débordant d'énergie et de force, il a du rythme, du talent, de l'art et de la manière.Jeune et dévoué, DJ BAHATE, transcende votre événement et lui donne du sens.

Invité depuis Paris pour la grande Nuit Africaine de Bilbao, ce jeune prodige du mix a convaincu, par le travail, le sérieux et surtout la connaissance du son africain.

Nous lui avons tendu notre micro pour en savoir plus sur son secret, élément de réponse dans cette interview.