CAMEROUN :: FORMATION EN MEDECINE EN RDC : LA SAISON 04 EST LANCEE, ET CA SE BOUSCULE A BIAST… :: CAMEROON

En quatre années d’existence, grâce à l'Institut Bilingue des Sciences et des Technologies Appliquées(BIAST), plus de 100 jeunes camerounais ont réalisé leurs rêves de devenir médecin. La saison 2023 est lancée. C’est la ruée dans son campus de Bafoussam…

Encore quelques jours seulement et ce sera terminé. Ceux des parents qui n’auraient pas validé la procédure d’inscription de leurs enfants désireux de se former en médecin en RDC risquent fort bien de le regretter. Voilà qui explique la ruée des papas et mamans actuellement dans le campus de l'Institut Universitaire des Sciences et des Technologies Appliquées(BIAST), partenaire locale au Cameroun pour la constitution de leur dossier d’inscription.

« QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES » Annonce un parent visiblement satisfait de l’inscription. La cuvée 2023 des étudiants Camerounais en partance pour leur formation en médecin en RDC s’apprête donc à partir. Selon les responsables de BIAST, les derniers détails sont en train d’être peaufinés. Il faut noter que la RDC offre donc une autre voie aux jeunes bacheliers camerounais qui n’ont pas accès dans les facultés de médecine au pays.

« La RDC dispose de meilleures écoles de formation en médecine d'Afrique. D'ailleurs, beaucoup de médecins Camerounais y ont été formés. Et même, une promotion de l'Université des montagnes est allée se perfectionner en RDC..." Précise un responsable de BIAST. L’Institut Universitaire des Sciences et des Technologies Appliquées (BIAST) partenaire local des Ecoles de médecines de la RDC est située à Bafoussam, 1er carrefour Evêché. (Tel : 674784870 et 695087286).

Sur son campus, une équipe d’enseignants qualifiés reçoit les parents et leur donne toutes les explications nécessaires. L’enrôlement dans les établissements de formation en médecine ne se fait pas par concours mais par étude de dossier " On étudie le dossier du candidat, à la recherche de certaines aptitudes. Mais à la fin, c’est toujours les meilleurs qu’on retient. Le coût de la formation est tout aussi intéressant. Alors que dans certaines écoles il faut débourser plus d'un million de FCFA par année de formation, en RDC la formation ne coûte que 500 .000. FCFA " Il faut le souligner. Une année de médecine à moins de 500.000 FCFA l'année, c'est cadeau comme on dit au quartier. Cela a été une véritable aubaine pour moi.

Ma fille est en 3 ème année médecine à Lubumbashi, et j'ai moins de soucis pour sa scolarité..." Avoue un parent d’étudiant. Chers parents, vous êtes donc informés… L’Institut Appliquées des Sciences et des Technologies Appliquées (BIAST) partenaire local des Ecoles de médecines de la RDC est une initiative du Pr Talla KISITO, Universitaire Camerounais qui maîtrise le système universitaire de la RDC pour avoir été doyen d'une faculté de Technologie industrielle dans ce pays.